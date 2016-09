Flera barn ofredade på festival

Minst fyra barn har anmält att de blivit ofredade på ungdomsfestivalen ”2 days in Umeå”. Det är både pojkar och flickor som blivit utsatta.

Ungdomsfestivalen ”2 days in Umeå” har pågått 9-10 september. Under lördagen har polisen fått in fyra anmälningar om sexuellt ofredande från barn mellan 13-17 år.

Både pojkar och flickor har blivit utsatta.

Tog bort rökmaskinen

– Vi har haft poliser på plats hela kvällen där, då har de tagit upp anmälningarna, säger André Westberg, gruppchef vid polisens regionledningscentral i Västerbotten.

Arrangören hade tagit bort rökmaskinen från diskot och satt in extra ordningsvakter men ändå inte kunnat förebygga brotten.

– Det visar väl bara på hur svårt det här problemet är att förebygga. Har man en motiverad gärningsman då händer det ju, säger Westberg.

Ingen frihetsberövad

Barnen som utsatts har endast kunnat uppge ett mycket vagt signalement på förövarna. Händelserna har troligtvis skett i publikhavet.

– Det är anledningen till att man inte har någon frihetsberövad, säger André Westberg.