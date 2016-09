Experter varnar för litiumbatterier på flygplan: En livsfara

Samsungs Galaxy Note 7 kan explodera och fatta eld. Därför har flera stora flygbolag valt att förbjuda användning av telefonmodellen ombord.

Men det är inte bara den modellen som innebär fara – nu varnar flygexperter för att all elektronik med litiumbatterier kan innebära en livsfara ombord.

– Man har pekat ut en typ som är särskild brandfarlig, men det gäller inte bara den här modellen utan också ipads, kameror, datorer och annat som har de här batterierna, säger flygexperten Jan Ohlsson till Aftonbladet.

Expert: ”Borde ha förbjudits”

Tidigare i år började ett litiumbatteri brinna ombord på ett Qantas-plan. I januari upptäckte kabinpersonal att två bärbara datorer fattat eld i ett handbagage under ett Delta Air-flyg, röken fick passagerare att utrymma planet, rapporterar The New York Times.

Enligt Jan Ohlsson försöker branschen tysta ned faran med batterierna.

– Batterierna är mycket farliga. Men det är ingen som törs ta tag i det här nu eftersom alla passagerare har med sig minst ett batteri var. Hur skulle det gå till? Vi är ju beroende av dem, säger han.

– Man borde ha förbjudit dem. En olycka med ganska många dödsoffer kan bli följden av det här, säger han och tillägger att ”branschen låtsas som att det regnar”.

Övrehettade litiumbatterier har dessutom varit en bidragande faktor till två flygplanskrascher de senaste fem åren: Ett UPS-fraktplan kraschade i Dubai i september 2010 dessutom hände samma sak med en Asiana Airlines Boeing 747 ett år senare.

Men enligt flygsäkerhetsexperten Michael Gilchrist rapporteras ofta inte händelserna.

– Rapporteringen är oerhört dålig, men om du sitter ned och pratar med en pilot eller flygplansbesättning, säger de att det händer en gång i månaden, säger han till The New York Times.

”Leker med döden”

Det är vanligt att litiumbatterier överhettas eller kortsluts och särskilt under extrema förhållanden. Aftonbladet har tidigare rapporterar om mobiltelefoner, hoverboard och annat som exploderat och börjat brinna under laddning i hemmet.

Men enligt Göran Lindberg, professor i kemiteknik på KTH, ska man inte vara rädd eftersom väldigt få batterier faktiskt exploderar eller börjar brinna.

– Litiumbatterier har större risk att börja brinna än andra typer av batterier, det beror på materialen de innehåller och att man stoppar mer energi i dem. Men det är inte så att alla batterier är en potentiell risk, säger Göran Lindbergh, professor i kemiteknik på KTH.

Jan Ohlsson, däremot, tycker att man bör överväga om brandfarliga föremål ska tillåtas tas ombord på ett flygplan.

– På ett tåg eller en buss kan man stanna och alla kan gå ut – men det går inte på ett flygplan. Det är extremt farligt med de här batterierna i små och trånga miljöer. Det här är ingenting att leka med, visst leker man lite med döden, säger han.

På torsdagen avrådde den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten FAA flygpassagerare från att använda eller ladda den nya Samsung Galaxy Note 7 ombord. Kort därefter gick den europeiska motsvarigheten EASA ut med ett liknande meddelande. Även SAS har valt att införa förbud mot telefonen ombord.

Men trots det finns inga planer på att förbjuda andra modeller, märken eller produkter som innehåller de potentiellt självantändande batterierna.

– I nuläget finns inga planer på att förbjuda andra produkter med litiumbatterier, utan vi följer myndigheternas rekommendationer, säger Fredrik Henriksson, presschef för SAS Sverige.