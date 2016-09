Clinton åkte till dottern för att undvika skvaller

Enligt New York Post åkte hon till sin dotters lägenhet istället för akuten för att undvika skvaller.

Presidentkandidaten Hillary Clinton höll på att svimma när hon lämnade 11 september-ceremonin i New York.

Hillary Clinton väckte stor uppmärksamhet i söndags när hon lämnade minnesceremonin vid Ground Zero på Manhattan i New York i förtid. Hon sågs svaja till och verkade vara nära att falla ihop och svimma innan hennes vakter och medarbetare hjälpte henne in i en hastigt framkörd bil.

Hennes kampanjstab förklarade senare att hon drabbats av värmeslag och var uttorkad. Senare meddelade hennes läkare att Clinton diagnostiserats med lunginflammation i fredags.

Istället för att åka till sjukhus från ceremonin vilade Hillary Clinton upp sig i sin dotter Chelseas lägenhet.

Nu kommer uppgifter om att detta strider mot säkerhetstjänsten Secret Service rutiner. Istället för dotterns lägenhet borde presidentkandidaten ha förts till ett akutsjukhus, i det här fallet Bellevue Hospital, skriver New York Post.

Ville undvika läckor

Men en källa uppger för tidningen att en av hennes medarbetare dirigerade om bilen till lägenheten – för att undvika att läkare och annan vårdpersonal skulle läcka uppgifter och skvallra om hennes tillstånd till media.

Avfärden från minnesceremonin gick dessutom så fort att New York-polisens eskort inte hann ansluta.

Polischefen John Miller säger till New York Post att Hillary Clintons "tidiga avfärd kommunicerades i realtid av Secret Service till polisen".

– Det var ingen brist i kommunikationen och ingen minskad säkerhet, tillägger han, enligt tidningen.

Hillary Clinton berättar för CNN att hon kände sig yr och tappade balansen vid tillfället, men säger också att hon inte svimmade.

– Nu mår jag mycket bättre, säger hon.

Följde inte läkarnas råd

I samband med fredagens läkarundersökning blev hon ombedd av sin doktor att vila i fem dagar. Men det gjorde hon alltså inte.

– Jag följde inte det väldigt kloka rådet. Jag ville bara ha det avklarat och komma ut och kampanja igen så fort som möjligt, säger Hillary Clinton till CNN.

Själv uppger hon sig vara förvånad över uppmärksamheten som blivit efter incidenten.

– Jag trodde inte att det skulle bli en stor grej.

Hennes make Bill Clinton vill tona ner det inträffade och säger i en intervju med CBS News att hon har arbetat "som en demon" den senaste tiden.

– Hon mår bra, säger han.