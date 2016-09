Marcus, 43, fastnade mitt i supertyfonen

Tyfonen Meranti drog under onsdagen in över Kina och orsakade strömavbrott och förödelse i storstaden Xiamen.

På måndagseftermiddagen, lokal tid, nådde stormen Meranti supertyfonstatus när den uppmätte vindhastigheter på 370 kilometer i timmen, vilket motsvarar den högsta nivån, kategori 5, på den så kallade Saffir-Simpson-skalan, enligt CNN.

Meranti blev därmed jordens starkaste storm i år och den kraftigaste på planeten sedan 2013. Vid ett tillfälle uppmätte Meranti lika kraftiga vindar som supertyfonen Haiyan, som drababde Filippinerna 2013 och dödade över 6 000 människor.

Orsakat stor förödelse

Efter att ha dragit fram längst Taiwans kust under tisdag och onsdag och tvingat tusentals människor att evakuera från sina hem och gjort 500 000 hushåll strömlösa nådde Meranti på onsdagskvällen sydöstra Kina. Då uppmättes en vindhastighet på 230 kilometer i timmen, en kategori 4 på orkanskalan.

På bilder syns flera omkullvälta fordon, översvämmade gator, nedfallna träd, sönderblåsta byggnader och fraktkontainrar som flugit upp på hustak. De kraftiga vindarna har även orsakat strömavbrott, störningar i drickvattenssystemet och översvämningar i storstaden Xiamen, i den sydöstra delen av landet.

Flera tåg och flyg har även ställts in och tusentals människor har tvingats lämna sina hem, mitt under den kinesiska månfestivalen, en traditionell högtid som pågår under tre dagar.

Hela hotellet skakade

En av dem som just nu är strandade i Xiamen är Marcus Skinnar, 43, från Stockholm. Han kom dit under onsdagseftermiddagen med några kollegor och har under åren besökt storstaden ett tjugotal gånger.

– Vi visste om tyfonvarningen men vi trodde aldrig att det skulle vara så här illa. Det är ju alltid tornadovarningar här, jag har nog varit med om 100 stycken, men oftast är det Taiwan som får ta den värsta smällen.

Enligt honom var ovädret som värst under natten till torsdag och hotellbyggnaden där han bodde på 22:a våningen skakade kraftigt och att flera av fönstren blåstes ut av de starka vindarna.

– Det kändes som att det var full storm i hela rummet. Vädret utanför var extremt och strömmen gick i hela staden så allting var kolsvart. Det var verkligen kaos. Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare.

"Ville inte fly i kalsonger"

Marcus berättar att han, av rädsla för att behöva fly mitt i natten, sov med kläderna på.

– Jag ville ju inte fly kalsonger utan tänkte att om jag dö så ska jag göra det med skor på fötterna.

På torsdagsförmiddagen begav sig Marcus ut på gatorna igen för att bevittna förödelsen.

– Det var helt galet. Flera bilar hade blåst omkull, och på en bil hade en plastflaska flugit rakt igenom rutan. Träd och gatulysen låg ned och fasadstenar hade lossnat. Hade man gått ut igår hade man dött direkt.

Men trots att den kraftiga stormen orsakat stor förödelse beskriver Marcus stämningen i staden ändå som lugn.

– Det är lite lugnet efter stormen här. Alla som skulle ha varit på jobbet går nu bara omkring och städar stället. Det är en helt annorlunda än vad det brukar, men trots allt är det ändå en trevlig stämning.

Vet inte vad som händer

Marcus, som skulle flugit vidare på fredag, vet nu inte när han kommer iväg.

– Alla flyg är inställda och nu ser det ut att bli mer regn igen. De säger att detta kan pågå i flera dagar så just nu vet jag inte vad som kommer att hända. Man tänker ju att livet ska fortsätta som vanligt och att vädrets makter inte ska kunna sätta stopp för det men man vet ju aldrig.

Meranti har sedan i onsdags nedgraderats från kategori 5, den högsta, till en kategori 2. Men det kraftiga regnovädret, översvämningarna och de farliga vindarna väntas dock hålla i sig ytterligare 48 timmar.

När stormen når högre höjder finns det även en risk för att den kan orsaka jordskred enligt AccuWeather.

I Taiwan uppger myndigheterna att en person mist livet och 38 personer skadats av Merantis framfart.

Än finns inga uppgifter om skadade människor i Kina, enligt Reuters.