Kraftig explosion i New York

Explosionen inträffade på West 23rd Street, mellan sjätte och sjunde avenyn i stadsdelen Chelsea, runt klockan 20.30 på lördagskvällen, lokal tid. En person vid New Yorks räddningstjänst uppger att 15 personer skadats, alla lindrigt.

Hundratals människor sågs fly från platsen efter den kraftiga smällen, som blåste ut fönstren på nedervåningen till ett centrum för blinda.

– Det var en hög smäll och hela vår lägenhet skakade, säger 24-åriga Neha Jain som bor precis i närheten, till NBC News.

– Alla tavlor föll till golvet och sen hörde jag folk skrika.

En stort antal poliser och flertalet ambulanser har skickats till adressen.

Orsaken till explosionen är fortfarande oklar, men enligt tv-stationen kallades polisens bombgrupp in som en försiktighetsåtgärd för att leta efter andra möjliga föremål i närområdet. Även New York-polisen antiterrorenhet uppges ha ryckt ut.

Enligt New York Post ska det röra sig om en papperskorg som exploderat, vilket inte har bekräftats från officiellt håll. Polisen har under kvällen sökt igenom bilar och papperskorgar i området, skriver NBC News.

Facebook aktiverade funktionen ”Safety Check”, ett redskap som gör att användare kan meddela vänner och familjemedlemmar att de mår bra i en krissituation. Tidigare har den både uppskattade och kritiserade funktionen använts i samband med större händelser och dåd som terrorattackerna i Paris i november i fjol.

Tidigare under lördagsmorgonen inträffade en explosion i en större soptunna i Seaside Park, New Jersey, drygt 90 minuters bilfärd från New York. Det beskrivs som en riktad attack, men det är oklart vem som ligger bakom den, skriver abc7. Detonationen gjorde att man ställde in ett planerat välgörenhetsevent för marinsoldater.

