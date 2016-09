Malmöpolisen: Bränderna en hämnd på vårt arbete

Flera bränder rasade i Malmö under natten till söndag .

Det första larmet inkom omkring klockan 00.30, natten till söndag. Då ska bland annat ett flertal bilar ha satts i brand i Seved i Malmö. Bränderna var utspridda på ett flertal adresser, bland annat på Sofiagatan, Jespersgatan och Rasmusgatan.

Under morgontimmarna fortsatte larmen om bilbränder att komma in till räddningstjänsten. Totalt rör det sig om ett tiotal bilar och ett däcklager som brunnit. En man greps senare under natten, misstänkt för i alla fall en av bränderna.

Ingen person ska ha kommit till skada under nattens bränder.

"Räknat med att det skulle ske"

I fredags slog polisen till mot tre personer på Södra Skolgatan.

De ska enligt polisen vara tre av Malmös mest kriminella personer och sitter nu frihetsberövade, misstänkta för ett flertal grova brott.

Polisen misstänker nu att bränderna därför kan ha en koppling till tidigare gripanden, och är således en hämndaktion på deras arbete.

– Vi hade räknat med att detta skulle kunna ske, och hade därför placerat ut personal i de särskilt utsatta områdena, säger Erik Jansåker, lokalpolisområdeschef i Malmö.

"Ingen social oro"

Nattens bränder ska därmed inte vara någon allmän oro eller något busstreck av ungdomar enligt Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

– Det här handlar inte om social oro, utan om kriminella individer som inte accepterar svensk lagstiftning. Vi kommer att vara ihärdiga i denna brottsbekämpning och fortsätta att störa dem.

I nuläget är det okänt om den gripne för bilbranden har gjort några medgivande eller om det finns fler än en gärningsman.