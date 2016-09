20 Instagrambilder som kan bli Sveriges nästa frimärke

Tidigare i år anordnade Postnord en Instagramtävling, som Aftonbladet skrivit om förut, där de vinnande sju bidragen skulle föräras ett eget frimärke. Drygt 20 000 bilder skickades in till frimärkstävlingen och en jury har nu valt ut 20 finalister.

– Intresset för frimärkstävlingen har varit enormt och överträffat alla våra förväntningar. Under det första dygnet kom det in ett nytt bidrag var femte sekund, sedan har det fortsatt att komma in flera hundra bilder i veckan, säger Per Ljungberg, kommunikationschef på Postnord Sverige, i ett pressmeddelande. LÄS OCKSÅ Ska bli frimärke – med kungen

Kopplar ihop modernt och traditionellt

I tävlingen, som vill visa en aktuell Sverigebild, ska snart sju vinnare utses. Svenskarna kan rösta fram sina tre favoritmotiv till och med den 20 oktober och ytterligare fyra vinnare utses av samma jury som tog fram finalisterna.

– Tävlingen kopplar ihop den moderna kommunikationen i sociala medier med kraften i den fysiska försändelsen. Det ska därför bli spännande att se vilka Instagrambilder som svenskarna vill se som frimärken att skicka brev och vykort med framöver, säger Per Ljungberg.

Bland finalbidragen ses bilder föreställande en nybadad hund, en tunnelbaneuppgång och smultron på strå.

Vinnarna presenteras den 14 november och släpps sedan som frimärken i maj 2017. LÄS OCKSÅ PLUS Gamla breven kan vara en guldgruva

Här är alla tjugo finalister



1. Midsommarkrans

Bilden på den färgglada midsommarkrasen fotograferades av Alexandra Johansson.



2. Slänggunga

Karusellen/slänggungan på Gröna Lund i Stockholm som fotograferades av av Johanna Mörtberg.

3. Selfie av ett litet barn

Pernilla Wennberg Bjäringtoft kom på att hennes älskade barnbarn lånat hennes mobil och fann då en selfie på lilla Astrid 2 år.



4. Utsikt över Dalboån

Dalboån i Färgelanda i Dalsland en stilla dag i augusti fotograferades av Ida Jansson.



5. Nyfiken älg

Skogens konung fotograferades av Bertram Stenlund Fridell under ett besök på Virum älgpark.



6. Vallmofält utanför Visby

Detta Vallmofält utanför Visby fotograferades av Malin Ekblad under sommaren 2016.



7. Litet rött hus på brygga

Regina Ladstätter fotograferade och förevigade den tidiga morgonhimlen och det lilla huset.



8. Klippor på västkusten

Klipphällarna i Ramsvikslandets naturreservat intill Sotekanalen är fotograferat av Helene Andersson-Edström dit hon återvänder varje sommar.



9. T-Centralens tunnelbanestation

Marie Larsson och hennes make firade 20 år tillsammans med en resa till Stockholm. Hon förevigade resan genom att fotografera Stockholms tunnelbanekonst.



10. Katt på brygga

Den treåriga huskatten Ralf som ständigt är på äventyr fotograferades av Madelene Peterson.



11. Björnbär mot röd vägg

De olika mognade björnbären fotograferades av Johanna Nygren.



12. Smultronstrå

Maria Edvardsson fångade sommaren genom att fotografera smultron på ett strå.



13. Nybadad hund

Jennifer Fredin passade på att fotografera och föreviga hunden Luna efter ett dopp i gropen Vad.

14. Brevlådor på rad

Dessa postlådor står på rad i ett sommarstugeområde i Nordanstigs kommun och fotograferades av Laila Hägglund.



15. Stockholmsvy

Denna utsikt över Stockholm från Storkyrkan fotograferades av Elena Kolpakova.



16. Ensam eka (på spegelblankt vatten)

Den ensamma ekan på det stilla vattnet fotograferades av Örjan Jalava.



17. Öde tågräls i solnedgång

Bilden är fotograferad av Therese Lindberg under en träningsrunda i skogen längs med Hammarsjön i Kristianstad.



18. Kvällspromenad i skogen

Monica Thelin fotograferade kvällsljuset under en skogspromenad.



19. Sjöbodar på Smögen

Jeppe Gustafsson fotograferade de klassiska små sjöbodarna som finns längst med Smögenbryggan.



20. Pappa med barn

Fredrik Thomasson skickade in bilden på sig och sin son som togs då han bar honom sovandes från bilen.