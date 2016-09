New York-polisen jagar Ahmad, 28, för bombdådet

Polisen i New York går nu ut med namn och bild på mannen, i hopp om att få in tips från allmänheten.

28-årige Ahmad Khan Rahami jagas för inblandning i bombdådet i New York.

USA:s östkust har skakats av flera explosioner under helgen.

Den allvarligaste detonationen ägde rum i lördags i området Chelsea på Manhattan i New York. Då skadades 29 människor.

Sedan dess pågår en intensiv polisjakt efter de misstänkta gärningsmännen. Nu går New York-polisen ut med namn och bild på en man som misstänks vara inblandad i bombdådet.

”Efterlyst: Ahmad Khan Rahami, 28, söks i samband med explosionen i Chelsea”, skriver polisen på Twitter. LÄS OCKSÅ Enorm polisnärvaro i New York – Löfven på besök

”Beväpnad och farlig”

Enligt Bill de Blasio, borgmästare i New York, kan mannen vara beväpnad och farlig.

– Det är viktigt att alla som hört eller sett något som kan vara intressant hör av sig till myndigheterna, säger de Blasio i en intervju med CNN.

Tv-kanalen rapporterar också att terrorcell kan ligga bakom sprängningarna.

– Jag skulle inte bli förvånad om polisen riktar in sig på en specifik individ under dagen. Och jag skulle heller inte bli förvånad om detta visar sig ha en internationell koppling, säger New York-guvernören Andrew Cuomo till CNN.

Flera explosioner

Den första detonationen ägde rum på lördagsmorgonen, lokal tid, i samhället Seaside Park i New Jersey. Samma kväll exploderade sprängladdningen i Chelsea. Bara några timmar efter det påträffade polisen en till misstänkt bomb, som dock inte sprängts.

På söndagskvällen påträffades en väska med fem rörbomber vid en tågstation i Elisabeth, New Jersey. I samband med att en bombrobot undersökte laddningen exploderade en av bomberna.

Tidigare under söndagen togs fem personer in till förhör av FBI. Det är i nuläget oklart om de misstänks för något brott.

Enligt New York Times var bomberna konstruerade för att orsaka ”ett blodbad”. LÄS OCKSÅ Detta har hänt: Vad vi vet (och inte vet) om bomdåden