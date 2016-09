Löfven om det ryska hotet: ”Inget direkt hot mot Sverige”

I söndagskväll gick Dagens Nyheter ut med uppgifter om att svensk underrättelsetjänst fått in information om ett ökat militärt hot från Ryssland – mot Sverige.

Innebörden i hotet är topphemligt och beskrevs som ”av synnerlig betydelse för rikets säkerhet”. Nu kommenterar statsminister Stefan Löfven.

– Vi har sagt det förut och det inte finns något direkt hot mor Sverige. Vi har sedan långt tillbaka fört diskussioner i försvarsfrågan och kommit överens om att vi måste höja vår militära kapacitet, säger han på en presskonferens i New York.

Orsaken till att återmilitariseringen av Gotland beror enligt statsministern på ett allmänt osäkert läge.

– Vi höjer vår militära kapacitet och vår militära förmåga utifrån det allmänna osäkra läge som finns i Europa, inte minst i Östersjön och Nordeuropa. Sedan är det försvarsmaktens uppgift att hantera de ökade resurserna.

Flyktingtoppmöte i USA

Statsminister Stefan Löfven (S) är just nu på plats i New York för flyktingtoppmöte med Barack Obama. Mötet hålls i morgon, men i dag öppnar FN:s generalförsamling i New York.

Också stats- eller regeringschefer från Tyskland, Etiopien, Jordanien, Kanada och Mexiko deltar i toppmötet.

– Nu ska vi bekämpa grundorsaken till att människor tvingas fly, säger Stefan Löfven när han inleder presskonferensen.

Texten uppdateras.