Familj brutalt mördad i Spanien

En familj har hittats brutalt mördad i en by utanför Spaniens huvudstad Madrid.

Kropparna upptäcktes tidigt på söndagen efter att en granne klagat över en frän lukt från fastigheten i byn Pioz, fem mil från Spaniens huvudstad Madrid. På platsen hittades ett par i 40–50-årsåldern. Deras kroppar var styckade och nedstoppade i plastsäckar, rapporterar den spanska tidningen El País. Även en femårig flicka och en ettårig pojke hittades mördade. Kropparnas skick antyder att morden begicks för minst en månad sedan.

”Slaktarkniv eller yxa”

Polisen misstänker att morden var en vedergällning i ett pågående drogkrig. Enligt dokument som hittats i huset kom familjen från Brasilien, men deras identiteter har ännu inte bekräftats.

Källor till El País uppger att morden verkar ha utförts av professionella, ”antagligen med en slaktarkniv eller yxa”.

– De dog direkt, det finns inga tecken på tortyr. De led inte, säger källor till tidningen.

Eftersom dörren till huset inte forcerats tror polisen att offren kände förövarna.

Inga pengar eller droger

Varken droger eller några större summor pengar hittades i huset.

Polisen har spärrat av fastigheten och kommer nu att rikta in sig på att identifiera fordon som kört in i det bevakade bostadsområdet under de senaste två månaderna.