Kraftig tyfon slår till mot Japans fastland

Över 100 flyg har ställts in och fler än 600 000 invånare ska evakueras, uppger lokala myndigheter enligt nyhetsbyrån Reuters .

Tyfonen Malakas nådde under tisdagen de sydvästra delarna av japanska fastlandet, och orsakar kraftigt regn och översvämningar.

Under tisdagen nådde tyfonen Malakas fastlandet på sydvästra Japan, vilket orskade kraftigt regn och översvämningar.

Evakueringsorder har utfärdats för över 600 000 människor i staden Kumamoto i västra Japan, som fortfarande återhämtar sig från kraftiga jordbävningar tidigare i år.

Över 100 inrikesflyg har ställts in och fem personer uppges ha skadats, enligt lokala medier.

Under tisdagsmorgonen drog Malakas in över Kyushu, den sydligaste av Japans fyra stora öar. Byggnader översvämmades och över 30 000 hushåll blev strömlösa.

Under dagen drog tyfonen vidare mot huvudstaden Tokyo, och skyfall beräknas dra in över Stillahavskusten under natten.

Lokala myndigheter varnar för ännu fler översvämningar, jordskred och höga vågor i samband med detta.

På onsdagen beräknas tyfonen minska i styrka och gå ut över havet igen.