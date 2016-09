Bombmisstänkts pappa slog larm för två år sedan

Vad vi vet (och inte vet) om bombdåden på USA:s östkust

VAD VI VET: Explosionerna utlöstes av rörbomber (New Jersey) och bomber byggda av tryckkokare med splitter (New York). Detonationerna är alltså i högsta grad avsiktliga. Runt 1 000 extra poliser kallas in för att förstärka säkerheten i New York efter dåden. Bomben på Manhattan och den som exploderade i Elizabeth innehöll båda sprängämnet HMTD, uppger polisen för New York Times. VAD VI INTE VET…