Sverige åtar sig att ta emot fler kvotflyktingar

NEW YORK. På FN-mötet i New York har 50 länder lovat att ta emot totalt 360 000 flyktingar - en fördubbling jämfört med tidigare.

Under tisdagskvällen hade USA:s president Barack Obama bjudit in till ett möte om den globala flyktingkrisen i FN-högkvarteret i New York, där Sverige stod som en av medarrangörerna. Målet var att komma fram till lösningar för att hjälpa de 65 miljoner människor som i dag befinner sig på flykt i världen.

Inför mötet var statsminister Stefan Löfven (S) positiv.

– USA har själv satt upp tuffa målsättningar för det, man ska höja det humanitära finansieringsstödet med 30 procent, se till att en miljon fler flyktingbarn får möjlighet till skola och att en miljon vuxna får möjlighet till jobb och också fördubbla antalet kvotflyktingplatser runt om i världen, sa han till Aftonbladet i förra veckan.

Positiva tongångar

Under en paus i mötet mötte Löfven pressen och berättade att tongångarna var positiva. Han meddelade också att den svenska regeringen nu ökar sina satsningar på att hjälpa de länder i krigens närområden, som får ta emot de största flyktingströmmarna, bland annat Jordanien.

– Jag tror att allt fler förstår att det är helt nödvändigt att fler måste ta ett större ansvar, eftersom vi har en så stor flyktingkris och många av de länderna som tar emot så många behöver hjälp. Flera ser att om vi inte hjälps åt blir det värre för alla. Det finns bara en lösning, att alla hjälps åt. Det verkar som att vi kan nå en bra framgång, säger Löfven.

I sitt tal berättade Barack Obama att han nu fått löften från 50 länder att tillsammans ta emot 360 000 flyktingar i år, vilket skulle innebära en fördubbling jämfört med tidigare. Stefan Löfven menade dock att det viktiga nu blir att löftena hålls.

– Vi ska komma ihåg att det tidigare funnits konferenser där leveransen inte har varit hundraprocentig, om jag ska uttrycka mig milt. Men jag tycker mig se att det finns en insikt hos allt fler att vi måste hjälpas åt.

Tagit emot många flyktingar

Sverige är ett av de länder som per capita har tagit emot flest flyktingar de senaste åren, utanför krisernas akuta närområden. Under hösten 2015 beslutade dock den svenska regeringen att kraftigt skärpa flyktingpolitiken, för att färre asylsökande skulle kunna ta sig till landet. Under 2015 kom drygt 163 000 asylsökande till Sverige, vilket enligt regeringen var ohållbart. I år kommer antalet enligt Migrationsverket att landa på cirka 30 000.

Den svenska regeringen har samtidigt, efter att ha gjort en överenskommelse med Allianspartierna, beslutat att även Sverige ska öka mottagandet av kvotflyktingar, från dagens 1900 till totalt 5000 om året till 2018. Enligt Löfven finns det ingen motsättning i att skärpa flyktingpolitiken, samtidigt som man ökar mottagandet av kvotflyktingar.

– Sverige ökar på sin andel kvotflyktingar. Sedan har vi en tillfällig lagstiftning då vi fick en ohållbar situation då andra länder inte tog sitt ansvar. Det går inte att bara ett eller några länder som tar ansvar. Det gäller både inom EU och utanför EU.