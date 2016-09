Hittad vid liv – efter en vecka på flotte

Nathan Carman försvann tillsammans med sin mamma Linda Carman den 18 september. Mor och son hade då gett sig av från en marina i Point Judith, Rhode Island, för att åka ut och fiska, vilket de brukar göra någon gång i månaden.

Men något gick fel. De kom aldrig tillbaka – och i fredags avbröts räddningsinsatsen, efter att en yta stor som delstaten Georgia sökts av.

Nu meddelar dock kustbevakningen i Boston att Nathan Carman hittats vid liv av besättningen på ett lastfartyg omkring 18 sjömil söder om Martha's Vineyard, skriver AP. Han påträffades i söndags och befann sig då på en uppblåsningsbar livräddningsflotte.

Hade mat och vatten

Nathan Carmans tillstånd bedöms som gott. Han hade både mat och vatten ombord på flotten. För myndigheterna berättar han att aluminiumbåten, "Chicken Pox", av någon anledning började ta in vatten under fisketuren varpå den kapsejsade, skriver New York Daily News.

Linda Carman finns det fortfarande inga spår efter. Det är oklart varför hon inte var med på flotten.

Lastfartyget kommer att nå land för att släppa av Nathan Carman under tisdagen.