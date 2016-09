Tre polisbilar skadade i vild biljakt

Till slut lyckades polisen preja bilen som körde av vägen in i ett träd.

Tre polisbilar skadades i en våldsam jakt på en flyende bil mellan Malmö och Svedala under natten mot tisdagen.

Polisen försökte i samband med en fordonskontroll runt midnatt stoppa en bil i utkanten av Malmö. Då föraren vägrade att stanna påbörjades ett efterföljande med flera polispatruller.

– Det var en rutinkontroll och då ville inte personbilen stanna, säger Calle Persson, informatör vid polisen i region Syd.

Körde in i träd

Jakten gick ut mot Oxie, tillbaka in mot Fosie industriområde för att sedan gå via motorvägen mot Svedala, sydöst om Malmö. Där blev det stopp för den efterförföljda bilen när polisen lyckades preja den – varpå bilen körde in i ett träd på Hyltarpsvägen.

De fyra personerna i bilen, tre män och en kvinna, omhändertogs av polisen. Bilföraren misstänks för grov vårdslöshet i trafik och drograttfylleri.

Två av passagerarna var tidigt på tisdagsmorgonen fortfarande omhändertagna för berusning. Samtliga tre passagerare misstänks för ringa narkotikabrott.

Bar skottsäker väst

Vid gripandet bar en av männen en skottsäker väst. Varför är oklart.

– Jag vet inte, det kan säkert bara han själv svara på, säger Calle Persson.

Tre polisbilar fick skador efter att ha varit i kontakt med den flyende bilen. Bilarna har tagits ur tjänst och till verkstad.

Ingen person skadades i biljakten.