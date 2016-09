Stora skador efter tyfon - svenske Anton mitt i kaoset

För drygt två veckor sedan drabbades både Taiwan och Kina av supertyfonen Meranti, som dödade minst 28 människor.

Nu har en ny tyfon dragit in i över Taiwan, inte helt ovanligt den här tiden på året, då de hämtar kraft över det varma Stilla havet och för med sig kraftiga vindar och regn när de når land.

Stormen Megi har redan gjort cirka tre miljoner hushåll strömlösa och cirka 45 000 uppskattas vara utan vatten.

Hundratals flyg har ställts in och kollektivtrafiken i huvudstaden Taipei står i stort sett stilla.

Minst fyra personer har dödats och över 260 skadats. Skolor, arbetsplatser och tunnelbanor är stängda och över 11 500 människor har evakuerats efter att vindar på 45 meter i sekunden dragit in över staden.

– Det är en farlig tyfon som väntas kunna ge 300-500 millimeter regn på vissa håll, säger meteorologen Michael Guy, till CNN. LÄS OCKSÅ PLUS Så döper de stormarna

Inget vatten på två dagar

På plats i huvudstaden är 22-årige Anton Nordin från Sollefteå. Han berättar att det inledningsvis inte märktes att stormen drog in, men att det sedan började spöregna och blåsa jättemycket.

– Jag har hört väldigt höga smällar när träd faller till marken. Kuling har man ju varit med om i Sverige, men detta är hundra gånger värre.

Anton säger att allt är stängt i staden och matbutiker tömts på varor.

– Många här har inte ordentliga kök så då köper de istället micromat. Det är därför helt tomt på de hyllorna. Vi kommer också vara utan rinnande vatten i två dagar på grund av översvämningarna.

Väntas dra vidare mot Kina

Trots att det är första gången som Anton är med om något liknande så säger han att han känner sig trygg.

– Hotellet har varit duktiga på att informera oss om vad som händer så det känns inte jätteobehagligt. Alla är ju så vana att detta händer här.

Under tisdagen väntas Megi fortsätta röra sig in över Taiwan, upp över Taiwansundet och sedan vidare mot Kina under onsdagen.