SD-topp: Ekeroth är destruktiv för partiet

Russia Today visar SD:s reklamfilm "No Money/No Homes", med samma tema som flygbladen SD spred till flyktingar på Lesbos.

Efter flera avslöjanden om SD-tjänstemannen Alexander Fridback lämnade han till slut sin tjänst på partiets riksdagskansli.

Och i morgon, när riksdagspartiernas gruppledare träffar talmannen, ska man diskutera frågan.

Fridback hade bland annat agerat under minst sju olika alias och skickat in en falsk debattartikel under sin anställning hos SD, vilket Aftonbladet var först med att avslöja.

Tjänade miljoner

Tidigare hade Fridback sökt jobb på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - och även tjänat över sex miljoner kronor på en fastighetsaffär med en kriminell rysk affärsman, vilket avslöjades av Ekot

Flera försvarsexperter varnade för att Fridback var en potentiell säkerhetsrisk och i lördags meddelade Fridback sin uppsägning.

I själva verket tvingades han sluta, enligt högt uppsatta personer inom SD.

– Det var många inom partiet som började undra om Fridback, i och med rapporteringen om honom, säger en SD-källa.

Kritik mot Ekeroth

Under sin anställning hos SD åkte Fridback även med SD:s juridiskpolitiske talesperson Kent Ekeroth på en reportageresa för SD-knutna sajten Avpixlat till Grekland.

En resa som betalades av riksdagen, vilket Aftonbladet var först med att avslöja.

Flera högt uppsatta personer inom SD beskriver nu hur missnöjet växer mot Kent Ekeroth - som tog in Fridback i riksdagen.

– Vissa tycker nog att Ekeroth blidkar en del av våra väljare. Men jag gillar honom inte, varken hans sätt eller agerande. Han är destruktiv för partiet, säger en SD-topp.

Säpo pekar ut rysk kanal

I samband med att Fridback lämnade partiet har många experter ställt frågor om SD:s kopplingar till ryska intressen.

Säpo har varnat för att Ryssland har en avsikt att påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen.

I sin senaste årsrapport pekar Säpo specifikt ut mediebolaget Russia Today, RT, som ingår i en koncern som skapades av president Vladimir Putin och kontrolleras av Kreml.

RT betraktas som ett strategiskt viktigt verktyg.

– Ryssland anser sig officiellt vara i ett informationskrig med västmakterna, och RT har en roll i den kontexten, säger Martin Kragh chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet.

Russia Today rapporterar bland annat om att USA är en destabiliserande kraft, att EU är i irreversibel kris på grund av flyktingsituationen, och att Ryssland är missförstått i väst.

– I vissa fall har RT fått mycket stark kritik. Exempelvis har utvecklingen i Ukraina och Syrien beskrivits på ett så vilseledande sätt att RT utretts av brittiska tillståndsmyndigheter, säger Kragh.

SD: vi ska ställa upp

Aftonbladet kan nu avslöja att företrädare för SD redan 2011 - i samband med Anders Behring Breiviks terrordåd Norge - ansåg att partiet gynnades av RT:s rapportering.

”Med tanke på att de hittills har fått över 600 000 visningar för Oslodåden bara på youtube, har en internationell publik och brukar rapportera politiskt fördelaktigt för oss, så tycker jag definitivt vi ska ställa upp”, skrev den dåvarande SD-toppen Erik Almqvist i ett mejl till bland annat Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Björn Söder och Martin Kinnunen i samband med att kanalen ville intervjua en SD-politiker.

Kent Ekeroth är en av de SD-politiker som har ställt upp för kanalen vid flest tillfällen.

Ekeroth har vid minst åtta tillfällen låtit sig intervjuas eller deltagit i kanalens paneldiskussionsprogram Crosstalk.

”Lätt att bli nyttig idiot”

Peter Mattsson, universitetslektor och projektledare för Rysslandsprojektet på Försvarshögskolan, är kritisk mot att Ekeroth som svensk riksdagsledamot upprepade gånger ställt upp för RT.

– Det är allvarligt. Det är lätt att bli nyttig idiot och inte inse att Ryssland har uttänkta, långsiktiga mål. Jag skulle uppmana politiker till att ta sig en funderare på vem det gynnar. Det här är manipulation, en främmande stat som nyttjar uttalanden för andra syften än vad man ställer upp på.

Även om Sverigedemokraterna och Russia Today till viss del har gemensamma mål, att minska EU:s makt och att starkt förändra det politiska systemet, anser Mattsson att man från SD:s håll bör tänka i ett större perspektiv.

– Det långsiktiga målet för Ryssland är att få starkt politiskt inflytande i Sverige. Vad jag vet är det ingen önskan från SD:s håll.

Ekeroth ser inga problem

Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, har studerat Russia Today och säger om Ekeroths och SD:s medverkan:

– Ryssland vinner på att stödja högerpopulismen i Europa. Det ökar sönderfallet och motsättningarna inom EU och misstron mot det politiska ledarskapet i EU och det är en strategisk fördel.

Kent Ekeroth själv ser inga problem med sin medverkan i den ryska kanalen.

– Jag har även medverkat i intervjuer i Expo eller Aftonbladet - jag ser det alltså på samma sätt som att ställa upp i er tidning.

Om den interna kritiken mot honom säger han:

– Beroende på vem ni pratar med kan ni säkert vaska fram kritik mot vem som helst i vilket parti som helst. Jag har inte sett några indikationer på att partiet eller våra medlemmar skulle ha några invändningar mot mitt arbete, tvärtom faktiskt.

Ekeroths egne politisk sekreterare, Dick Abrahamsson, har även delat länkar från RT och Facebookpostat en mängd rysk propaganda, vilket rapporterades först av Hela Hälsingland.