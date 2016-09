Svensk affärsman med SD-kopplingar fick miljardkontrakt i Ryssland

Carl Meurling

Carl Meurling är vd för Rise Capital AB, som startade 2014 och som vunnit miljardkontrakt på infrastrukturpojekt i hela Ryssland.

Huvudägare är ryssen Igor Snegurov, via bolag.

Under 2015 gjorde bolaget ett minusresultat på 11 miljoner kronor, men var obelånat och tillgångar på 210 miljoner kronor.

Meurling är även vd för dotterbolagen Rise Estate AB, Rise November AB, Rise Rail AB och Coldcup 12818 AB. Han driver tillsammans med sin fru även företaget Hambon AB.

Han var tidigare vd och grundare av hedgefonden EME Partners. Innan dess jobbade han på fondbolagen Prosperity Capital och East Capital.

Meurlings affärspartners i Ryssland

I maj i fjol undertecknar Rise Capital en avsiktsförklaring med Fonden för utveckling av Fjärran östern och Bajkalregionen, och en arbetsgrupp tillsätts, enligt ett pressmeddelande från Rise Capital.

Fonden, som förvaltar runt 20 miljarder kronor, är ett statligt finansinstitut, bildat på initiativ av Vladimir Putin och premiärminister Dmitrij Medvedev.

Igor Snegurov

Förutom att han äger Rise Capital, är han även delägare i och ordförande för byggnadsföretaget VIS, som i fjol omsatte 2 miljarder kronor, och vinner stora kontrakt och vars största kund är statliga energijätten Gazprom.

VIS och Rise Capital har vunnit upphandlingen av bland annat en järnväg i form av offentlig-privat samverkan: ett privat konsortium får avtal med staten om finansiering, byggande och drift under flera decennier.

På VIS hemsida finns Snegurov på bild tillsammans med Vladimir Putin.

Igor Snegurov är inte bara ägare av Rise Capital och VIS som agerar Gazpromentreprenör – han är dessutom ägare till och en av grundarna av Sevzapinvestprombank, ett nav för oligarker som på olika sätt fått stora kontrakt med eller direkt tillgång till Gazproms rikedomar.

Banken har varit involverad i flera fall av misstänkt korruption och pengatvätt. 2005 rapporterade ryska tidningen Vremja Novostei att 20 personer kopplade till banken gripits och förhörts av Ryska federationens säkerhetstjänst. Flera involverade rapporterades äga pansarbilar med tungt beväpnade vakter.

2009 skrev tidningen Nezavisimaja Gazeta att Ryska inrikesministeriets utredningskommitté utredde interna miljonstölder från Gazprom genom falska mellanhänder i olika projekt.

Inget av fallen har dock gått till domstol.

Carl Meurling säger att han inte känner till detaljerna kring korruptionsanklagelserna.

– Jag har inga kommentarer om den saken.

Gerard Lopez

I juni i fjol deklarerade olje- och gasbolaget Nekton Group att man köper 50 procent av aktierna i Rise Capital.

Nektons ägare Gerard Lopez är en spansk-luxemburgsk finansman.

I Nekton sitter även Mikhail Doev som analytiker och rådgivare. Hans far Dimitrij Doev är en av direktörerna för Gazprom.

I en artikel i spanska El País i december i fjol berättar Lopez att han är nära vän med Vladimir Putin. Han berättar att han och den ryske presidenten, som under flera år var KGB-agent i Östtyskland, brukar samtala på tyska. Han har tillbringat tid i den ryske ledarens sommarhus, matat husdjur med äpplen "till toner av plinkande pianospel", och uppger för tidningen att Putin under en ”vänskaplig weekend” frågat honom: ”Skulle det hjälpa dig om folk visste att vi var vänner?”.

Efter att Lopez svarat ja på frågan har alla hinder försvunnit.

– Presidenten har öppnat alla dörrar för mig, utan att ha behövt ringa minsta telefonsamtal. Folk vet vad de ska göra.

Sergej Romashov Foto: RISE CAPITAL

Styrelseledamot och tidigare ordförande i Rise Capital. Var tidigare chef för investment-bankingdivisionen för Sberbank, som är Rysslands och Östeuropas största finansiella institution.

I april 2012 lämnade han banken tillsammans med två andra direktörer, för att börja i Europetroleum Consultant, EPC, som enligt luxemburgska Wort är rådgivare i kretsen närmast Putin.

Offshorebolagen

Fram till i fjol ägdes VIS av flera olika offshorebolag, det vill säga bolag i skatteparadis utan insyn, avslöjar de läckta Panamadokumenten. Huvudbolagen Tenco Asset Ltd, Lanmer Strategies Inc. och senare schweiziska Convis AG och Kerton Group Ltd. Lanmer Strategies Inc. och Tenco Asset Ltd ägs av Igor Snegurov och Petr Ignatov, som båda sitter i styrelsen för Sevzapinvestprombank.

Under 2015 upplöstes offshorebolagen, troligen som en följd av Putins deoffshorisation-lag som då trädde i kraft, för att tvinga tillbaka ryskägda pengar till landet. Ingen rysk medborgare har sedan den 15 juni 2015 rätt att äga ett offshorebolag eller att delta i andra icke-ryska strukturer, inklusive fonder, för att undgå rysk skatt.

Då offshorebolagen försvunnit ägdes VIS initialt av Igor Snegurov, men efter ett par månader gick 80 procent av bolaget till Dmitriy Riabov, och Snegurov behöll 20.

Riabov sitter i ledningen för energijätten Tek Mosenergo AO, tillsammans med Igor Arkadevich Rotenberg, son till en av Vladimir Putins närmaste vänner och tidigare judopartner, Arkady Rotenberg, som rankas som en av världens rikaste män, finns med på listan av USA- och EU-sanktionerade ryssar och som i fjol toppade listan av affärsmän som vunnit ryska statliga upphandlingar.

Miljardkontrakten

Rise Capital har i år vunnit en upphandling av en av Rysslands största infrastrukturprojekt: en järnväg genom sibiriska Jamalhalvön.

Halvön räknas som Rysslands viktigaste strategiska energidistrikt.

Rysslands största bolag, olje- och gasjätten Gazprom, konstaterar på sin hemsida att Rysslands framtid bygger på gasen och oljan som väntas kunna pumpas upp ur Jamal och de arktiska vattnen utanför. "Jamal kommer att spela en nyckelroll i Rysslands nationella gasförsörjning under 2000-talet".

Avtalet gäller en sträcka av den så kallade Norra Breddgradsjärnvägen, som Putin i sitt stora årstal i december tog upp vikten av.

Meurlings bolag Rise Capitals investeringar på halvön ligger i dag på nära 17 miljarder kronor – och bolagets totala investeringar i landet ska inom de kommande fyra åren, uppgå till över 100 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Gazprom

Olje- och gasjätten är Rysslands största bolag. Huvudägare är ryska staten.

Gazproms export av gas till länder inom EU väntas öka, enligt en rapport från Kreml i våras.

Flera av Putins vänner har direkt och indirekt affärer med Gazprom och därmed hamnat på listan av världens rikaste män. Två exempel:

Alexej Miller, en av Putins närmaste vänner sedan Putins borgmästarår i St Petersburg, var vice energiminister och utnämndes av Putin till Gazproms vd 2001.

Putins före detta judosparringpartner Arkady Rotenberg vinner med sitt företag enorma upphandlingar av pipelines åt Gazprom.

De ryska liberala oppositionsledarna Boris Nemtsov och Vladimir Milov anklagade den ryska statsledningen med vänner för att ha tappat Gazprom på 60 miljarder dollar. I februari i fjol mördades Nemtsov utanför Kreml.

Gazprom misstänks också användas som politiskt påtryckingsmedel. Dotterbolaget Gazprom-Media är Rysslands största mediebolag och kontrollerar flera av landets största tidningar, tv-, och radiokanaler. År 2000 köpte bolaget upp den enda statsoberoende tv-kanalen NTV, som tidigare kritiserat Putin. I april 2001 tog Gazprom över redaktionen, bytte ut ledningen och flera ledande journalister.

Ryske journalisten Mika Velikovsky, som ingår i nätverket tillsammans med bland andra svenska SVT och the GuUardian, som arbetat med avslöjandena i Panamadokumenten (Panama Papers), har bidragit till researchen av denna artikel.