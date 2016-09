Därför ska du hoppa över morgonkaffet

Den där första koppen kaffe som får huvudet att klarna och kroppen att vakna till kan faktiskt motverka sitt eget syfte. Det menar forskare vid Uniformed Services University of the Health Sciences i USA. Att dricka kaffe direkt på morgonen kan nämligen leda till att toleransen för just koffein byggs upp vilket också på sikt dämpar effekten av kaffet. LÄS OCKSÅ PLUS Ditt morgonkaffe kan vara kolesterolbomb

Stör kroppens klocka

Orsaken ligger i kroppens hormonnivåer och vår inbyggda dygnsrytm. Det är solljuset som får kroppen att utsöndra hormoner som i sin tur styr kroppens egen klocka.

En av de hormoner som utsöndras är kortisol, ett stresshormon som får oss att känna oss pigga och alerta. Det kickar vanligtvis igång vid 8-9-tiden på morgonen, kring lunch och därefter runt 17.30-18-30. Om man då dricker kaffe samtidigt som kortisol skickas ut i kroppen minskas koffeinets effektivitet. Dessutom kan det störa hela kroppens dygnsrytm.

Drick kaffe när kortisolet dippar

Så när ska man dricka kaffe för att få bäst effekt?

Den optimala tiden är mellan 9.30 och 11.30 och mellan 13.30 och 17.00. Då kan man nämligen utnyttja de naturliga dipparna i kroppens kortisolnivåer och undviker dessutom att störa kroppens klocka, skriver Daily Mail.