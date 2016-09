Så lurar de gamla att byta telebolag

Om kraven kommer: Betala absolut inte. Skriv på fakturan att du bestrider kraven, men skriv inte under med din namnteckning. Skicka tillbaka fakturan med ditt bestridande till bolaget. Det gäller även om bolaget hotar med inkasso och kronofogden. Du kan aldrig få en betalningsanmärkning för ett krav så länge du bestrider det.

Det senaste året har Konsumentverket tagit emot ett stort antal anmälningar om telefonförsäljare. Med oseriösa metoder har de lurat äldre att byta telefon- och elabonnemang.

De drabbade tror att de gått med på att företaget skickar hem lite information. I själva verket har de lurats att ge sitt godkännande, till att byta till ett dyrare abonnemang.

Den yngsta som drabbats är 72 år, den äldsta över 100.

– I flera fall har de trygghetslarm som är kopplade till telefonabonnemangen slutat fungera. För många är det en livsviktig trygghet, säger Carolina Andersson.

Telefonförsäljarna har dessutom struntat i att personer varit anmälda till Nix-registret, alltså den tjänst dit man kan anmäla sitt nummer för att slippa telefonförsäljare.

– Även det är något vi ser mycket allvarligt på, säger Carolina Andersson.

Gick i konkurs

SVT:s konsumentprogram ”Plus” granskade de oseriösa telefonförsäljarna i gårdagens sändning. Det rör sig om flera bolag som alla arbetat på samma sätt, uppger ”Plus”.

Redan 2012 började äldre personer höra av sig med klagomål mot företaget Sveanor. Bolaget gick i konkurs efter att konsumentombudsmannen, KO, stämt företaget och den ansvarige fått ett vitesföreläggande.

Kort därpå dök tre nya ­bolag upp: NYTEL, Svenska telebolag och Svenska el­bolaget.

I kulisserna fanns, enligt ”Plus”, den i dag 31-årige Sveanormannen. Men utåt representerade han inte ­företagen.

Arbetsmetoderna var dock desamma som tidigare.

– Försäljare har presenterat sig som handläggare ­eller utgett sig för att ringa från teleoperatören eller till och med en myndighet, säger Carolina Andersson.

Vite på en miljon

De tre bolagen stämdes i våras för oseriös marknadsföring. Och sedan i somras är de förbjudna att fortsätta med sina metoder. För varje vecka de bryter mot förbudet får de betala vite på en miljon kronor.

– Sedan dess har deras verksamhet mer eller mindre upphört i Sverige, säger Carolina Andersson.

Trots det fortsätter telefonskojet mot de äldre.

Så sent som i början av den här veckan stämde KO ännu ett bolag, Fast com­munication i Helsingborg. Stämningen lämnades in ­efter att Konsumentverket fått in 60 formella anmälningar och 310 klagomål från drabbade personer.

Aftonbladet har sökt före­trädare för Fast communication.