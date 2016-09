Tåg kraschade in i station – över 100 skadade

Ett tåg har kraschat in i en station i Hoboken i New Jersey, USA, i morgontrafiken, rapporterar flera lokala nyhetskanaler.

Stationen heter Lackawanna och tåget uppges vara ett pendeltåg.Hoboken ligger en dryg mil utanför New York och all tågtrafik genom området har nu stoppats.

Bilder visar hur tåget åkt rakt genom en vägg på stationen och sedan in i en bärande pelare, vilket fått stora delar av taket att rasa in.

Kraschen inträffade i rusningstrafiken på torsdagsmorgonen, lokal tid. Enligt vittnen körde tåget rakt in i stationen vid Hoboken, New Jersey , i full fart.

CBSNewYork: "NJ TRANSIT Train Collides With Wall At Station In #Hoboken; Injuries Reported https://t.co/gFV2yLPsCN" — ATHOSMONT (@ATHOSMONT) 29 september 2016

My train just ran full force into Hoboken Station. pic.twitter.com/iumbXaXGvq — jaydanahy (@jaydanahy) 29 september 2016