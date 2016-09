Stopp i tågtrafiken efter åskoväder

All tågtrafik norrut från Helsingborg har stoppats.

Det är just nu stora problem i tågtrafiken i Skåne. All tågtrafik som kommer söderifrån mot Helsingborg åker tillbaka och all tågtrafik som kommer norrifrån vänder i Ängelholm och går tillbaka.

Resenärer bör räkna med längre restider, meddelar Skånetrafiken.

– Det är tokigt att det är en fredagskväll när alla ska hem så klart. Det kommer bli förseningar, men vi försöker så gott vi kan, säger Joakim Agartson vid Skånetrafikens pressjour.

Då kan det lösas

Tågstoppet berör Öresundstågen mellan Ängelholm och Helsingborg. Pågatågen mellan Halmstad/Förslöv och Helsingborg.

Det är dessutom svårt att gå tag i ersättningsbussar.

– Vi kör ersättningsbussar och hoppas att det löser sig snart, säger han.

Kan bero på åska

Orsaken till tågstrulet är ett signalfel som uppkom vid 18-tiden på fredagseftermiddagen. Signalfelet kan bero på ett åskoväder.

– Vi har haft ett åksoväder här i området och det är dåligt väder för tillfället, men vi kan inte bekräfta det ännu, säger Joakim Agartson.

En första prognos för när problemet kommer kunna lösas är klockan 19.30.