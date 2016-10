Långa köer väntas på E4 och E20 i dag

Under söndagen förväntas läget förvärras – särskilt på eftermiddagen.

Ett gjutningsarbete på motorvägsbron i Södertälje har skapat köer redan under lördagen.

Två av tre körfält stängdes under lördagen av på E4/E20 förbi Södertälje och trafiken fick köras i vägrenen. Redan under lördagseftermiddagen var framkomligheten mycket begränsad i riktning mot Stockholm och enligt Trafikverket väntas köerna förvärras under söndag eftermiddag.

Avstängningen beror på ett gjutningsarbete på Södertäljebron som pågår hela helgen.

– Det har planerats en längre tid och görs på en helg eftersom det är färre resande då, säger Eva Nordén, presskommunikatör på Trafikverket.

Bör välja en annan väg

Trafikverket uppmanar dem som kan att välja en annan väg medan reparationerna pågår. Arbetet väntas vara klart måndag morgon.

– Det kommer forfarande vara ganska mycket personer som färdas, även om det är helg, och det man ska tänka på är att man tar med lite längre restid än normalt. Ta extra hänsyn och anpassa hastigheten, säger Eva Nordén.

I somras var Södertäljebron avstängd under en längre tid efter att en lastbil vält och skadat bron så svårt att den riskerade rasa. Reparationerna som då utfördes visade sig vara undermåliga, men har alltså inte med helgens planerade gjutningsarbete att göra.