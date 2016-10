Modellen vill stoppa alla plus size-kläder

– Plus size antyder att något är ”större än normalt”. Så alla de kvinnorna kategoriseras som onormala, säger hon till brittiska Metro .

Stefania Ferrario arbetar som modell för flera stora märken. Hon är även en så kallad ”plus size”-modell. Men redan under förra året startade hon en kampanj för att helt ta bort begreppet ”plus size” från modevärldens vokabulär – och nu reser hon världen runt för att få det att bli verklighet.

– Jag tror att särskilda begrepp har en negativ påverkan och det är lättare att helt ta bort ett ord än att försöka ändra vilka associationer det ordet ger, säger hon till brittiska Metro.

”Kvinnor kategoriseras som onormala”

Hon vill även att medierna ska sluta att rapportera om ”plus size”-modeller eftersom det också skapar en skiljelinje mellan dem och ”normala” modeller.

– Plus size antyder att något är ”större än normalt”. Men plus size-modeller har storlekar som börjar vid 36 och uppåt – så alla de kvinnorna som har de storlekarna kategoriseras som onormala. LÄS OCKSÅ Klädbutiken skrotar plus size-storlekar

Fått lära sig att smal inte är allt

När Stefania började att arbeta som modell vid 16 års ålder vägde hon över 20 kilo mindre än hon gör idag. Trots det fick hon ändå höra att hon behövde bli smalare om hon ville att folk skulle ta henne på allvar. Hon säger att tills hon var 18 år gammal var hon helt övertygad om att det bara fanns en sorts skönhet – brunbränd och smal. Sedan dess har hon fått lära om allt hon trodde var sant.

– Idag representerar jag en publik som inte tidigare har haft representation inom modevärlden, så jag känner visst ansvar. Därför försöker jag att vara så ärlig jag kan om min kropp och de motgångar jag har behövt gå igenom. LÄS OCKSÅ Tog ned plus size-modellens bild – Facebook backar