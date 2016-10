Orkanen Matthew slår mot USA

Nord- och Centralamerika har drabbats av ett flertal allvarliga oväder de senaste åren.

2013: I mitten av september skapade ovädren Manuel på Stilla Havssidan och Ingrid på Atlantsidan kaos i Mexiko med kraftiga regn. Minst 157 personer dödades och 1,7 miljoner blev hemlösa.

2012: I slutet av oktober drog orkanen Sandy in över New Jersey i USA innan den rörde sig upp genom New York. Sandys kraftiga vindar ledde till översvämningar och lämnade stora skador och över 250 döda, varav 54 i Haiti och elva i Kuba, där Sandy dragit fram innan dess.

2008: Med förödande kraft slog orkanen Hanna till mot Haiti och orsakade 500 döda. Situationen förvärrades av efterföljande stormarna Fay, Gustav och Ike vilket ledde till mer än 1 100 döda och saknade under en månads tid.

2005: Katrina svepte in över den amerikanska Gulfkusten i slutet på augusti. Efter sig lämnade hon 1 800 döda och en miljon tvingades lämna sina hem. Kostnaden beräknades till 150 miljarder dollar.

2004: Fattiga Haiti drabbas ofta av naturkatastrofer. Orkanen Jeanne lämnade i mitten av september 3 000 döda efter sig och över 300 000 hemlösa.

1998: Orkanen Mitch orsakade svår förödelse när den mellan 26 oktober och 5 november drog fram över bland annat Honduras och Nicaragua. (TT)