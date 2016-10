Donald Trump skryter om att ha sex med kvinnor

Han skryter om att kyssa, ta tag i och ha sex med kvinnor under en ljudinspelning från 2005.

Videon är filmad utifrån en buss till den amerikanska tv-showen Access Hollywood. Mikrofonen på bussen tar upp ljudet från den som nu är republikanernas presidentkandidat, Donald Trump, och Billy Bush, som leder tv-showen. Klippet kommer från 2005 och publicerades under fredagen av Washington Post.

På klippet hör man hur Trump är vulgär mot kvinnor – ännu en gång.

”Ta tag i ... på dem”

Trump diskuterar bland annat ett försök han gjort att förföra en kvinna.

– Jag flirtade med henne. Det erkänner jag. Jag försökte ha sex med henne. Hon var gift, säger Trump i klippet.

Videon spelades in flera månader efter att Trump gifte sig med sin nuvarande fru Melania Trump.

Donald Trump säger i klippet att han gick med kvinnan och handlade möbler och att han ”moved on her like a bitch”.

– Sen ser jag henne plötsligt, nu har hon stora falska bröst och allt. Hon har helt förändrat utseendet.

Sedan låter det som att Trump får syn på skådespelaren Arianne Zucker som är utanför bussen. Hon ska ta dem in till inspelningsplatsen.

– Whoa, utbrister Trump.

– Jag måste ha några mintpastiller (tic tacs), utifall jag börjar kyssa henne. Du vet, jag är automatiskt attraherat till vackra (kvinnor). Jag börjar helt enkelt kyssa dem. Det är som en magnet. Jag kysser bara, jag väntar inte.

– Och när du är en stjärna så låter de dig göra det, säger Trump.

– Du kan göra vad som helst.

– Vad du vill, säger en annan röst som enligt Washington Post är Billy Bushs.

– Ta tag i fittan på dem, säger Trump. Du kan göra vad som helst.

”Han har sagt värre saker”

I en kommentar säger Trump till Washington Post att det var en privat konversation. Men Trump gör också något ovanligt – ber om ursäkt.

– Det här var 'omkädningsrumskämt', en privat konversation som ägde rum för många år sedan. Bill Clinton har sagt mycket värre saker till mig på golfbanan. Jag ber om ursäkt om någon tar illa vid, säger Trump i uttalandet.

Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton har också kommenterar videon.

”Det här är fruktansvärt. Vi kan inte låta den här mannen bli president”, skriver hon på Twitter.

Det här är inte första gången som Donald Trump avslöjas med att vara sexistisk mot kvinnor. När den tidigare Miss Universum, Alicia Machado, gick upp i vikt kallade Donald Trump henne för ”Miss Piggy”.