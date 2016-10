Så läcktes videon om Donald Trump

Avslöjandet om hur Donald Trump i en ljudupptagning talat grovt nedsättande om kvinnor är bara ett i raden av sexistiska övertramp från presidentkandidaten. De senaste decennierna är fulla av exempel.

September 1990

I en intervju med Vanity Fair, när han fortfarande var gift med dåvarande hustrun Ivana, sade Trump:

– Jag skulle aldrig köpa anständiga smycken eller tavlor till Ivana. Varför skulle jag ge henne överlåtbara tillgångar?

Maj 1991

Trump fick i en intervju med Esquire frågan om vad han tyckte om att få negativ publicitet i medier. Han svarade att han inte brydde sig så länge han hade en tillräckligt vacker kvinna vid sin sida.

– Vet du, det spelar egentligen ingen roll vad de skriver så länge man har ett ungt och vackert "piece of ass".

1997

I boken "Trump: The art of the comeback" från 1997 berättar Trump vad han tycker om äktenskapsförord.

"Det finns i princip tre typer av kvinnor och inställningar. Först har vi den bra kvinnan, som verkligen älskar sin framtida make för den han är, men som av princip vägrar att skriva på. Jag förstår det till fullo, men mannen borde ändå hitta någon annan. Den andra är den kalkylerande kvinnan som vägrar att skriva på äktenskapsförord eftersom hon tänker utnyttja den fattiga, ovetande stackaren som hon har i sitt våld. Sedan finns det också kvinnan som utan att tveka snabbt skriver på äktenskapsförordet för att snabbt kunna roffa åt sig pengarna som hon kan få."

2005

I dokusåpan "The apprentice" tävlade deltagarna om en anställning hos Donald Trump. En deltagare har bland annat berättat hur Trump kommenterat henne genom att säga "Jag slår vad om att du skulle bli en bra hustru."

Han har vid flera tillfällen kritiserats för att sexism var ständigt förekommande under inspelningarna. Bland annat ska han ha bett andra styrelsemedlemmar att betygsätta utseendet på de kvinnliga deltagarna.

7 mars 2006

– Om Ivanka inte var min dotter skulle jag kanske dejta henne.

Citatet om dottern Ivanka Trump, som ABC News rapporterade om, viftades av en talesperson senare bort som "ett skämt".

December 2006

Rosie O'Donnell, då programledare för tv-programmet "The View", fick ta del av Trumps sexism när han uttalade sig i tv-showen "Entertainment Tonight" 2006:

– Hur kan hon ens få synas i tv? Om jag bestämde över "The View" skulle jag sparka Rosie. Jag skulle titta rakt in i hennes feta, fula ansikte och säga "Rosie, du får sparken."

Oktober 2007

För CNN:s Larry King gav sig Donald Trump själv rätten att berätta att skådespelaren Angelina Jolie minsann inte är vacker.

– Jag förstår verkligen skönhet. Och jag säger dig, hon är inte vacker. Jag äger Miss Universum, jag äger Miss USA. Jag menar, jag äger en massa olika saker. Jag förstår verkligen vad skönhet är, och det är inte hon, sade Trump.

2 augusti 2008

Trump hade också en åsikt att dela när skådespelaren Anne Hathaway skiljde sig från maken Rafaella Follierei, i samband med att Follierei gripits misstänkt för bedrägeri och pengatvätt.

– Hon har inte varit särskilt lojal mot honom. När han hade en massa pengar gillade hon honom. Men inte lika mycket nu va, efter det här?

2011

Under en rättegång gällande en fastighetstvist bad motpartens advokat Elizabeth Beck om en paus för att hon skulle kunna amma sin son. Trump protesterade varpå Beck tog fram en bröstpump för att visa att hon verkligen behövde ta en paus. Då lämnade Trump rummet med orden:

– Du är vidrig.

8 augusti 2012

Trump har vid flera tillfällen kritiserat Arianna Huffington, skapare av nättidningen Huffington Post. Men han har inte nöjt sig inte med att fokusera på hennes liberala åsikter.

"Hon är oattraktiv både på insidan och på utsidan. Jag förstår till fullo varför hennes ex-make lämnade henne för en annan man – han tog ett bra beslut", skrev Trump på Twitter.

16 april 2015

I ett försök att smutskasta Hillary Clinton skrev Trump på Twitter, med anspelning på hennes make Bills ökända affär med Monica Lewinsky:

"Om Hillary Clinton inte kan tillfredsställa sin make, vad får henne att tro att hon ska kunna tillfredsställa USA?"

Augusti 2015

Fox News programledare Megyn Kelly tog i en debatt mellan de republikanska presidentaspiranterna upp Trumps kvinnosyn, men blev i stället själv måltavla för hans sexism. Efter debatten skrev Trump om Kelly och refererade till henne som "bimbo". I en efterföljande intervju med CNN insinuerade han sedan att Kellys tuffa frågor berodde på hennes menstruation.

– Man kunde se hur det kom blod ur hennes ögon, blod ur alla möjliga ställen, sade Trump.

9 september 2015

I kampen om att bli Republikanernas presidentkandidat gick Trump hårt åt en av rivalerna, Carly Fiorina.

– Kolla på det där ansiktet. Skulle någon kunna rösta på det? Kan ni tänka er att det där ansiktet skulle kunna tillhöra vår nästa president? Jag menar, hon är kvinna och jag ska inte säga elaka saker, men allvarligt talat, kom igen, sade Trump enligt Rolling Stone.

30 september 2016

I den första presidentvalsdebatten tog Hillary Clinton upp den tidigare Miss Universum-vinnaren Alicia Machado som ett exempel på hur Trump behandlar kvinnor. Machado anklagar Trump för att, bland annat, ha mobbat henne för att vara fet och för att ha kallat henne både "Miss Piggy" och "Miss hushållerska" med anspelning på hennes latinamerikanska bakgrund. Efter debatten har Trump fortsatt att häckla Machado, både i intervjuer och på Twitter.

– Hon gick upp en massa i vikt, och det var ett stort problem. Hon är den värsta som vi någonsin har haft, den absolut värsta, sade Trump till Fox News.

