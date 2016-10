Trump: Om jag vinner skulle Clinton vara i fängelse

I natt var det andra gången som Donald Trump och Hillary Clinton möttes i en direktsänd tv-debatt. Den här gången på Washington University i St Louis, Missouri. Anklagelserna haglade under den drygt 90 minuter långa debatten.

Men det blev för mycket för Trump när Clinton anklagade honom för att ljuga och dessutom citerade presidentfrun och ”sin vän” Michelle Obama:

– When they go low, you go high (ungefär ”när de kör smutsigt så spela rent” reds. anm.).

”Avskyr att säga det”

Då gick Trump till attack och kritiserade sin motståndare för att hon använt en privat e-postserver när hon var utrikesminister och därmed utgjort ett hot mot den nationella säkerheten. Detta trots FBI beslutade att inte rekommendera åtal.

– Jag avskyr att behöva säga det, men om jag vinner så kommer jag att instruera min justitieminister att tillsätta en speciell åklagare som undersöker det här, säger han i debatten och tittar på Clinton.

Hillary Clinton var kvicktänkt och passade på att kommentera motkandidatens heta temperament:

– Det är tur att någon med Donald Trumps temperament inte är den som bestämmer lagar i det här landet.

– För då skulle du vara i fängelse, slog Trump tillbaka.

”Är diktatorsnack”

Att den ena presidentkandidaten hotar den andra med fängelse är något ytterst ovanligt och har chockat USA.

Den liberale bloggaren Will Wilkinson skriver i New York Times att det ”är diktatorsnack”.

”Han sa, i en tv-sänd debatt, att om han blir president skulle han sätta sin politiska motståndare i bur”, skriver han och fortsätter med att skriva att det inte är Trumps förakt för demokratins normer som får blodet att isa utan det är ”applåderna som kom efteråt”.

Zack Beauchamp skriver på amerikanska Vox att Trumps uttalande är ”ett hot mot demokratin”. Experter har också börjat jämföra uttalandet med den retorik som ibland används i Indien.