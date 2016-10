”Befrielsen från IS är nära”

Slaget väntas bli det blodigaste hittills i kampen mot IS.

4 . Irakiska säkerhetsstyrkor har återerövrat ett stort område i västra Irak som tidigare var IS territorium.

3 . IS har utfört flera självmordsattacker, bland annat mot shiamuslimska pilgrimer och mot en vägspärr norr om Bagdad.

1 . Iraks premiärminister Haidar al-Abadi tvistar om Turkiet roll i kriget mot IS. Irak vill inte att Turkiet ska medverka i striderna om Mosul. Turkiet hävdar att landet har rätt att ingripa om landet på något sätt hotas från närområdet.

”Vi ska inte utkämpa ett nytt krig i Irak.”

Så sa Barack Obama för två år sedan när IS erövrade stad efter stad i Irak.

– Det är mer effektivt att utnyttja vår unika kapacitet för att stödja våra allierade på plats så att de kan säkra sitt eget lands framtid, sa den amerikanske presidenten.

Två år senare är frågan hur han definierar ordet krig?

USA har nu omkring 6 000 soldater på marken redo för det avgörande slaget mot IS. Officiellt har de en rådgivande roll, men ett stort antal trupper befinner sig längst fram i fronten. Dessutom genomför amerikanska specialstyrkor regelbundna räder mot terrorgruppen. Samtidigt fortsätter flygbombningarna med allt mer intensiva attacker från hangarfartyg i Persiska viken.

Det största slaget mot IS sedan de erövrade stora delar av Irak och Syrien väntas inom en vecka när miljonstaden Mosul i norra Irak ska befrias.

– Mitten av oktober är vad som har sagts tidigare, jag tror att det fortfarande gäller, sa kurdiska peshmergas general Kemal Kirkuki nyligen i en intervju med Aftonbladet.

Vallgravar runt staden

Alla förväntar sig att striderna om Mosul kommer att bli utdragna och blodiga. Under de två år IS har hållit staden har de kunnat bygga ett avancerat nät av försvarspositioner. Synliga från luften är vallgravarna som fyllts med olja redo att sättas i brand. Den svarta röken bildar korridorer som gör all sikt omöjlig för de anfallande både på marken och från luften.

Tunnelsystem

Extremisterna tros också ha byggt ett avancerat tunnelsystem under staden som de kan utnyttja för att snabbt förflytta sig utan att synas. Tunnlarna har påträffats i samtliga städer som hittills har återerövrats från IS.

En rad frågor är obesvarade inför det väntande slaget om Mosul:

1. Hur många IS-krigare är kvar i staden?

Spridda uppgifter figurerar. Allt från 3 000 till 7 500 krigare tros förbereda sig för att försvara Mosul. Vägen till IS ”huvudstad” i Syrien Raqqa är numera avskuren, vilket förhindrar större omgrupperingar dit.

2. Mineringar och bomber?

På de platser där IS hittills har drivits undan har de lämnat efter sig labyrinter av hemmagjorda bomber (IED:er) och olika typer av minor. I flera städer uppges de ha byggt jättelika sprängladdningar i stora vattentankar som placerats på strategiska platser redo att fjärrutlösas.

3. Kemiska vapen?

Vid flera tillfällen har IS även använt sig av kemiska stridsmedel så som senapsgas. Koalitionen har förstört minst ett stort lager av kemiska vapen, men tros ha tillgång till mer.

– Vi kan helt förvänta oss att de kommer att försöka använda det igen, sa Pentagons talesman Jeff Davis vid en pressträff nyligen.

4. Mänskliga sköldar?

1,2 miljoner civila beräknas fortfarande befinna sig inne i Mosul, vilket försvårar attacker både från luften och från marken.

Det sista den USA-ledda koalitionen vill ha är scener som liknar de som nu kommer från Aleppo i Syrien.

Civila flyr dagligen från Mosul, men många som tar sig ut vittnar om hur IS torterar de flyktingar som stoppas.

”Sätt er i säkerhet”

Från luften har de allierade styrkorna släppt ned flygblad med information till civilbefolkningen med uppmaningar om att sätta sig i säkerhet. Invånarna ska också informeras om vilka flyktvägar som öppnas vartefter offensiven pågår.

Den irakiska premiärministern Haider al-Abadi riktade nyligen en sändning i radio till invånarna i Mosul att offensiven nu är nära:

"I dag är du närmare än någonsin att bli kvitt Daeshs orättvisa och brutalitet i Daesh”, löd budskapet.

Lägga ner vapnen

Öppenheten kring offensiven har kritiserats av bland andra den republikanske presidentkandidaten Donald Trump som menar att man ger IS ledare varningar i förväg och erbjuder dem chans att fly. Talespersonen för koalitionen, John Dorrian, menar däremot att meddelandena hjälper till att stärka modet och moralen hos civilbefolkningen.

– Det ger hopp till människor som inte vill leva under IS att de snart kommer att vara fria snart.

Dorrian tror att varningarna även uppmuntrar till avhopp bland IS-soldater med lägre rang och som inte slåss av ideologisk övertygelse. En betydande andel av IS-krigare tros ha tvingats att ta till vapen.

”Har våra vapen”

Aftonbladet reste nyligen längs frontlinjen i norra Irak. I ett flyktingläger utanför Erbil träffade vi Ahmed som var en av de irakiska soldater som flydde Mosul. I dag undrar han varför staden aldrig försvarades.

– Innan de ens var inne i staden fick vi order om att bryta upp och lämna allt.

Varför skulle inte staden försvaras?

– Det frågar jag mig också i dag. Vi var minst 4 000 soldater i Mosul och hade vapen nog att försvara oss i månader.

Vilken typ av vapen lämnade ni?

– Allt ifrån våra personliga automatgevär till bepansrade fordon, artilleri och raketer. Mycket av utrustningen är amerikansk, den är i händerna på IS nu.

Bräcklig allians

Offensiven kommer att ledas av de irakiska säkerhetsstyrkorna, men en lång rad andra stridande grupper ingår också i striderna.

Premiärminister al-Abadi och den kurdiska presidenten Masoud Barzani har kommit överens om att endast irakiska militären och peshmerga ska ha huvudansvaret för operationen, men en rad andra förband kommer också att delta, däribland de statligt finansierade milliserna som går under namnen Hashd Al-Sha'abi eller Popular Mobilization Unit (PMU).

De paramilitära styrkorna består främst av shiamuslimska soldater med nära kopplingar till både Iran och till Hizbollah. Flera av milisstyrkorna har anklagats för brutala övergrepp och de är både fruktade och hatade av sunnimuslimer.

Turkiet öppnade eld

Även Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har sagt att landet kommer att spela en avgörande roll i befriandet av Mosul. Turkiska styrkor har tidigare skjutit med artilleri mot IS från sina positioner kring Mount Bashiqa. Iraks premiärminster Abadi har dock sagt att Turkiet under inga omständigheter kommer att delta i befrielsen av Mosul.

Spänningarna mellan Irak och Turkiet har ökat de senaste veckorna med allt hårdare ordväxling mellan ländernas högsta ledare. På tisdagen kulminerade grälet i ett uttalande från Erdogan att den irakiske premiärmministern ska veta sin plats.