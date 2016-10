Läkare varnar: Din e-cigarett kan explodera

Det är inte bara mobiltelefoner som kan explodera.

Även e-cigaretter – som också har litiumbatterier – kan bli överhettade och explodera utan förvarning.

Nu varnar amerikanska läkare i en rapport att de populära e-cigaretterna, som blir allt vanligare även här i Sverige, kan ge svåra brännskador, skriver Dagens Medicin

Förlorade flera tänder

I ett inlägg i tidskriften New England Journal of Medicine varnar nio läkare från University of Washington Medical Center i Seattle att bränn- och sprängskador orsakade av e-cigaretter kommer att bli allt vanligare, i takt med att användningen ökar.

Under nio månader, från oktober 2015 till och med juni 2016 behandlade läkarna på kliniken i Seattle 15 patienter som skadats av exploderande e-cigaretter.

Åtta av tio drabbade hade fått brännskador och tre av tio sprängskador.

Ungefär hälften, 53 procent, hade drabbats av skador på lår och ljumske, när e-cigaretten exploderat i fickan. En tredjedel hade fått skador på händerna och var femte i ansiktet.

Många skadades också allvarligt. En patient förlorade flera tänder, efter att en e-cigarett exploderat i munnen.

Andra har fått fula är och skador, som krävt plastikkirurgi.

De flesta drabbade har varit unga, men läkarna har under perioden sett att allt fler äldre också drabbats.

Nu vill läkarna se en bättre reglering av elektroniska cigaretter och de vill också att designen görs om för att förbättra säkerheten.

Sprängde tungan

Under tiden vill man uppmärksamma både dem som använder produkterna och sjukvården på risken för skador.

"Tidigare har man trott att de här explosionerna var enstaka händelser, men skadorna hos våra patienter tyder på att e-cigaretter kan utgöra ett offentligt säkerhetsproblem", skriver läkarna i Seattle.

En av de många som drabbats är amerikanen Kenneth Barbero, som Aftonbladet skrev om i maj.

Hans e-cigarett exploderade i samma ögonblick han stoppade den i munnen.

– Det var som en smällare exploderade i min mun, sa han till CNN.

E-cigaretten sprängde hål i hans tunga och han fick dessutom skador på både tänder och händer.

Precis som med Samsungs nu aktuella mobiltelefon Galaxy Note 7, är det inte e-cigaretten i sig, utan litiumbatteriet i produkten, som kan överhettas och explodera.

Enligt patienterna i Seattle kom explosionen plötsligt – och utan förvarning.

Ny lag på gång

I Sverige är en ny lag om e-cigaretter på gång.

Här klassades e-cigaretterna från början som läkemedel av Läkemedelsverket och fick därför inte säljas i vanliga handeln.

I februari i år slog dock högsta förvaltningsrätten, efter en segdragen rättsprocess, fast att e-cigaretter inte är läkemedel.

Den nya lagen ska bland annat förbjuda försäljning till barn under 18 år.