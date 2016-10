Bostadshus evakuerat vid brand

– Det är en fullt utvecklad vindsbrand. Just nu har vi inte branden under kontroll, säger Johan Nordström, brandingenjör vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Räddningstjänsten larmades om branden på Barnhemsgatan i Linköping vid 11.38 på fredagen.

– Det är kraftig rökutveckling från taket. Det ryker från vinden. Vi är på plats med fem enheter, säger Håkan Jonsson, inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Polisen uppgav vid 12-tiden att öppna lågor slog ut från en gavel. Delar av taket har fallit ner på några av de översta balkongerna.

– Det är en fullt utvecklad vindsbrand. Just nu har vi inte branden under kontroll. Det vi håller på med är att låta vinden brinna av under kontrollerade former och förhindra brandspridning ner till lägenheten. Det är ett standardförfarande vid vindsbränder för att undvika vattenskador på lägenheterna under, säger brandingenjör Johan Nordström.

Vid 12.38 meddelar polisen att några personer som bor på adressen självmant sökt vård på egen hand efter att ha andats in rök.

Gator har spärrats av

Fastigheten har 38 lägenheter fördelade på tre plan. På vinden finns det enbart förråd.

Byggnaden har utrymts, men evakueringen avbröts eftersom det var för varmt.

Intilliggande gator har spärrats av. Avspärrningarna finns vid Djurgårdsgatan/Lasarettsgatan och Djurgårdsgatan/Drottninggatan.

– Vi håller avspärrningarna och hjälper till med registrering av de boende som kommit till sjukhuset och vår samlingsplats, säger Fredrik Kliman, presstalesperson vid polisen i Östergötland.

Vad innebär det att evakueringen avbröts, har inte alla lägenheter kontrollerats?

– Den uppgift som kommit till mig är att man inte har kunnat slutföra evakueringen. Det brann för mycket. Men vad det innebär vet inte jag, säger Fredrik Kliman.

Texten uppdateras.