Tre män gripna i USA misstänkta för planerat bombdåd

Männen, som ska ha övervakats av federala och lokala myndigeter de senaste åtta månaderna, greps på fredagen, natten till lördag svensk tid.

De är misstänkta för att ha planerat att spränga en lägenhetskomplex i Kansas. Ett hus som bland annat är hem för fler än 100 personer, de flesta av dem somaliska invandrare, och även innehåller en moské.

Den federala åklagaren Tom Beall uppgav under en presskonferens på fredagen att männen formellt anklagas för att ha planerat att detonera bomber i Garden City, skriver nyhetsbyrån AP. Planen var att fyra fordon med sprängämnen för att sedan placera dem runt byggnaden och därefter utlösa sprängladdningarna, uppger åklagaren.

Ville ”väcka” människor

Männen är medlemmar av en extremistisk milisgrupp, som kallar sig ”the Crusaders”, ungefär ”korsfararna” på svenska. Enligt AP ska extremistgruppen bland annat ska vara starkt anti-muslimsk och rasistisk. Under de månader som männen planerat dådet ska de ha införskaffat vapen och sprängämnen samt skrivit ett manifest, tänkt att publiceras efter attentatet. I manifestet står de att attacken skulle ”väcka människor”, uppger justitiedepartementet. Åklagaren Tom Beall uppger också att FBI under sin utredning förts ”djupt in i en gömd kultur av hat och våld”.

Borgmästaren i Garden City säger i ett uttalande att han är chockad över den planerade attacken.

De tre männen riskerar nu att dömas till livstids fängelse, utan möjlighet till villkorlig frigivning.