Trumps senaste förslag: Drogtesta Clinton

Donald Trump har det senaste dygnet på allt mer bisarra vis fortsatt sin kritik mot Hillary Clinton. Under fredagskvällen kände han sig tvungen att berätta att han inte var imponerade av att se Clinton bakifrån.

– Häromdagen stod jag vid mitt podium och hon gick framför mig, okej? Hon går framför mig och när hon gick framför mig, tro mig, jag var inte imponerad men hon går framför mig, sa Trump under ett tal i Greensboro, North Carolina.

Under ett tal i Portsmouth, New Hampshire, på lördagen kritiserade Donald Trump i stället sin motståndares insats i senaste debatten dem mellan. Donald Trump luftade då sina misstankar om att Clinton gick på droger under duellen.

Trump föreslår därför att de båda två ska drogtestas inför debattmötet på onsdag.

– Jag tycker att vi båda ska drogtestas före debatten, det gör jag, säger han enligt ABC News.

– Vi borde drogtestas innan för jag vet inte vad som var på gång med henne sist. Men i början av hennes senaste debatt, hon var alldeles taggad i början och i slutet var hon alldeles liksom: ”Ta mig härifrån”. Hon tog sig knappt till sin bil.

De senaste dagarnas vilda anklagelser från Donald Trump kommer samtidigt som han själv står mitt i en storm av anklagelser om att han utsatt ett flertal kvinnor för olika former av sexuella trakasserier.