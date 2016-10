SD-topp sjukskriver sig på obestämd tid

"Hon har gått in i väggen. Hon är utbränd. Hon är (politiskt) deprimerad", skriver hon på sin sida på Facebook.

Under måndagsförmiddagen meddelade hon via Facebook att hon är utbränd.

"Under lång tid har jag i princip levt i kontinuerlig (självpåtagen) jour, redo att rycka in när och var det behövs, vare sig det handlat om stort eller smått. För att det är svårt att säga nej, särskilt till de och det man bryr sig om", skriver Bieler.

Paula Bieler är ett av SD:s framtidnamn och har jobbat nära nuvarande gruppledaren i riksdagen Mattias Karlsson.

Ännu inte klart med ersättare

Själv säger Karlsson så här:

– Paula är väldigt duktig och ambitiös person med höga krav på sig själv. Vi är Sveriges snabbast växande parti och det är väldigt trevligt, men det innebär också att tempot och arbetsbelastningen har varit hög ganska länge. Det har i Paulas fall tagit ut sin rätt, hon behöver en paus från politiken.

Vem ersätter henne?

– Vi kommer diskutera det under morgondagen. Det är inte 100 procent klart. Men det som är klart är att Magnus Persson, som varit arbetande ersättare i arbetsmarknadsutskottet, tillfälligt går in på den platsen där. Sedan så kommer vi landa i vem som tar över hennes roll som talesperson under veckan. Förmodligen redan i morgon.