Löfvens toppchefer - på plats i Rom

De 32 statssekreterarna, politiskt anställda chefstjänstemän i regeringskansliet, lämnade Sverige i två olika grupper på söndagsmorgonen.

På deltagarlistan fanns bland annat Emma Lennartsson och Hans Dahlgren, statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Middag i residenset

Den ena gruppen flög via Frankfurt och den andra via Wien.

Efter ankomsten till Rom väntade en guidad tur i Forum Romanum innan sällskapet checkade in på Hotel Romanico. På kvällen åt sällskapet middag på det svenska residenset.

Statsrådsberedningens presstjänst bekräftar för Aftonbladet att statssekreterarna befinner sig i Rom.

Brexit på agendan

Frågor som ska diskuteras under besöket är bland annat arbetsmarknad, migration och EU:s framtid efter Brexit.

”Italien har en ökad betydelse för Sverige som strategisk partner i EU efter Brexit. På programmet står möten med representanter från den italienska regeringen, bland andra reformministern och arbetsmarknadsministern, samt möten med olika organisationer som UNHCR (FN:s flyktingorgan) och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation)”, uppger presstjänsten. LÄS OCKSÅ PLUS Brexit kan få kriget att blossa upp igen

Avslutade med middag

Statssekreterarna avslutade måndagen på en restaurang i centrala Rom, där de åt en trerätters middag.

Aftonbladet har frågat hur mycket statssekreterarnas tredagarsresa kostar, men i skrivande stund har vi ännu inte fått något svar.