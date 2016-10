Mytomspunnen ubåt tros ha hittats

Historien om UB-85 har berättats och återberättats på webbplatser som fokuserar på paranormala händelser. Historikerna tror däremot inte att berättelsen tog sin början under första världskriget utan att den kommer från någon gång på 1920-talet, under förhållanden med ”för mycket gin”, skriver The Gurdian.

Det var efter ett haveri som ubåten UB-85 upptäcktes av den brittiska patrullbåten HMS Coreopsis varpå besättningen kunde tillfångatas utan att britterna behövde avfyra ett enda skott.

”Monstret hade horn”

Enligt sägen ska kaptenen för den tyska ubåten, Günther Krech, den 30 april 1918 berättat för sina tillfångatagare att ubåten inte kunde dyka på grund av skador orsakade av en ”främmande best” som kom upp ur vattnet. Monstret hade horn, små djupt liggande ögon, vassa tänder och var så tungt att när det tryckte sig mot sidan av ubåten så krängde hela fartyget.

Monstret attackerade den främre kanonen och tog tuggor av den, enligt sägen. Skadorna tvingade besättningen att ge upp, och de fick gå över på HMS Coreopsis. Ubåten sköts i sank och sjönk till botten.

Legat orörd på botten

Efter att ha varit försvunnen i snart 100 år tror historiker nu att UB-85 hittats på 104 meters djup utanför skotska Dumfriesshire, rapporterar flera brittiska medier.

Det är företaget Scottish Power, som gräver en undervattenselledning mellan Skottland och England, som har hittat ubåten.

Från sonarbilder på botten har Innes McCartney, historiker och marinarkeolog vid Bournemouth University, konstaterat att ubåten är identisk med UB-85 men att det lika gärna skulle kunna vara dess systerfarkost, UB-22, skriver The Guardian.

Han ser det inte som särskilt troligt att någon kan bärga ubåten, eller kommer att genomföra en dykoperation för att fastställa vilken ubåt det är.

”Kan mycket väl vara sant”

En som är övertygad om att UB-85 stötte på ett sjöodjur är Gary Campbell, som driver en sajt med rapporter om folk som sett Loch Ness-odjuret.

– Vad den tyska kaptenen sa kan mycket väl vara sant. Det är fint att se att ”Nessies” saltvattenkusin hjälpte till i kriget. Hon lyckades till och med göra skada utan att någon dog, säger Gary Campbell till The Guardian.

Peter Roper vid Scotish Power är av en annan åsikt.

– ”Ett sjömonster attackerade min ubåt” är kanske den mest fantasirika ursäkten någonsin, säger Roper.