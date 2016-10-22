DÄRFÖR ÄR TEXTEN SKRIVEN VERSALT

FÖRLÅT.
HELA DEN HÄR TEXTEN INNEHÅLLER VERSALER.
VI VET ATT DET ÄR DJUPT STÖRANDE MEN DET FINNS EN FÖRKLARING.
I REGEL ANVÄNDER VI STORA BOKSTÄVER, VERSALER, I BÖRJAN AV EN MENING, VID FÖRKORTNINGAR ELLER I BÖRJAN AV ETT NAMN.
MEN I DAG GÖR VI ETT UNDANTAG.
DET ÄR NÄMLIGEN DEN INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN.
VISSA OKLARHETER RÅDER KRING VARFÖR DEN EXISTERAR. MEN ATT DEN AMERIKANSKE PROGRAMMERAREN DEREK ARNOLD ÄR UPPHOVSMANNEN TYCKS FASTSTÄLLT.
OLIKA UPPGIFTER OM MOTIVET
I BÖRJAN AV MILLENNIET STARTADE HAN SIN KAMPANJ SOM I TAKT MED SOCIALA MEDIERS UTBREDNING FÅTT REJÄL SNURR DE SENASTE ÅREN.
GENOM ÅREN HAR DET FRAMKOMMIT OLIKA UPPGIFTER KRING HANS MOTIV.
ENLIGT VISSA UPPGIFTER RÖR DET SIG OM EN PROTEST MOT ATT TANGENTEN FÖR CAPS LOCK, ELLER VERSALLÅS, ÄR ILLA PLACERAD OCH ATT DET ÄR LÄTT ATT DE STORA BOKSTÄVERNA SKRIVS IN AV MISSTAG.
ANDRA UPPGIFTER GÖR GÄLLANDE ATT HAN FAKTISKT VÄRNAR OM KNAPPEN.
– DET KAN FINNAS EN GENERATION SOM INTE ENS VET ATT MAN KAN SKRIVA MED STORA BOKSTÄVER UTAN ATT HÅLLA NERE SHIFT-TANGENTEN, HAR HAN SAGT TILL DAILY DOT.
SAMTIDIGT HAR TEORIN OM ATT DET HELT ENKELT ÄR ETT SÄTT ATT DRIVA MED DEM SOM TYCKS HA ETT BEHOV ATT ”SKRIKA” UT SINA BUDSKAP I TEXT OCKSÅ VÄDRATS.
MEN KANSKE ÄR DET WASHINGTON POST SOM KOMMIT NÄRMAST DET RIKTIGA SVARET.
”SLUTA TA SAKER SÅ ALLVARLIGT”
I EN TIDIG INTERVJU FÖRKLARADE DEREK ARNOLD ATT DET INTE FINNS NÅGON DJUP INNEBÖRD TILL DEN MÄRKLIGA FÖRETEELSEN.
– BUDSKAPET ÄR ATT SLUTA TA SAKER SÅ ALLVARLIGT HELA TIDEN. ALLT BEHÖVER INTE VARA EN GREJ, HAR HAN SAGT TILL TIDNINGEN.
AFTONBLADET HAR FÖRGÄVES SÖKT DEREK ARNOLD FÖR ATT FÅ EN FÖRKLARING. I BRIST PÅ DEN BJUDER VI IN TILL CHATT - MED VERSALLÅSET PÅ.