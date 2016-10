Misstänkt mord på 92-årig man

– Polisen kom hit i helgen och slog in dörren, säger en granne.

I söndags hittades en 92-årig man i en lägenhet i Helsingborg. Han var illa medtagen och fördes till sjukhus där han senare avled, skriver Helsingborgspolisen på sin Facebooksida.

Läkare ska ha reagerat på mannens skador och kroppen skickades till rättsläkare.

”Ett grövre brott kan inte uteslutas efter att kroppen noga undersökts”, skriver polisen.

Rättsläkarens utlåtande blev klart i dag: Man kan inte utesluta att mannen utsatts för grovt brott i samband med sin död.

Under fredagsmorgonen inleddes en förundersökning om mord. Därför har polisen under fredagen knackat dörr i området och lägenheten har undersökts av tekniker. Man ska också prata med mannens anhöriga.

Tog långa promenader dagligen

En granne till 92-åringen berättar att polisen knackat dörr i området i dag.

– I helgen var polisen här och slog in dörren till hans lägenhet, säger grannen. Han har känt 92-åringen i många år:

– Han var helt klar i huvudet och spänstig. Han gick en och en halv eller två mil varje dag, säger grannen.

Sist han träffade 92-åringen var i en kväll i mitten i veckan.

– Det var i onsdags eller i torsdags. Då var han som vanligt. Han hade handlat och hade med sig två kassar hem. Det var inget konstigt, säger grannen.

92-åringen bodde ensam och var ute dagligen. Enligt grannar har det inte hörts några konstiga ljud från mannens lägenhet.

– Jag vill inte tro något annat än att det måste varit en olycka, säger grannen.

Polisen söker kvinna

På Facebook skriver polisen att man vill ha kontakt med personer som vet något om vem som besökt mannen.

”Enligt uppgift ska han haft kontakt av en kvinna som kan ha varit där som vårdare eller inom omsorgen. Utredningen har hittills inte kunnat identifiera vem denna person är. Besöket eller besöken ska ha ägt rum under sommaren och möjligen vidare in under hösten”, skriver polisen i inlägget.

