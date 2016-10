Airbnbs framtid i New York hotad

Den populära uthyrningssajten Airbnb har råkat ut för en praktsmäll i form av en ny lag i New York som innebär saftiga böter på tusentals kronor för många korttidsuthyrningar.

Delstaten New Yorks guvernör, Andrew Cuomo, undertecknade på fredagen en lag som bötfäller den som hyr ut sin bostad via uthyrningssajten Airbnb under kortare tid än 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Ett förbud för sådan uthyrning finns redan sedan 2010, men då lagen inte efterlevts och av många uppfattats som tandlös har man velat införa tuffare restriktioner.

Den stora skillnaden är att den lag som nu antagits innebär att uthyrare riskerar böter på upp till 7 500 dollar, motsvarande omkring 65 000 kronor, för flera former av korttidsuthyrning. LÄS OCKSÅ PLUS Airbnb-fällorna du borde se upp med

”En stor dag”

De som stödjer lagförslaget menar att det kan förhindra det stora antalet fastighetsägare vilka använder sajter som Airbnb för att erbjuda bostadslägenheter för korttidsuthyrning till besökare vilket skadar hotellverksamheten. Böterna uppges också kunna stoppa kommersiella aktörer som hyr ett större antal lediga flerfamiljshus och sedan tjänar pengar på att hyra ut osäkra och oreglerade boenden till turister.

– I dag är en stor dag för hyresgäster, pensionärer och alla som värderar säkerhet och lugn och ro i sina bostäder och bostadsområden, säger den demokratiska senatorn Liz Krueger enligt AP och fortsätter:

– Allt för länge har företag som Airbnb uppmuntrat till olaglig verksamhet som tar bort existerande bostäder från marknaden och förvärrar kostnadskrisen.

Riskerar tappa New York

Den nya lagen kommer inte att gälla mindre bostadshus, radhus eller lägenheter med ett gästrum om lägenhetsinnehavaren är närvarande. Men de komplicerade reglerna kan resultera i att många New York-bor framöver avstår från att hyra ut sina bostäder i rädsla för att bötfällas. Enligt flera bedömare kan lagen rent av innebära att Airbnbs marknad i storstaden helt upphör.

Airbnb, som den senaste tiden lobbat intensivt för att guvernören inte skulle skriva under lagen, svarade direkt med att lämna in en stämningsansökan som utmanar den.

Det San Francisco-baserade företaget framhåller också att det i New Yorks stad finns 46 000 Airbnb-värdar, som tillsammans har genererat mer än 2 miljoner dollar till ekonomin. Airbnb har också lovat att tvinga alla som hyr ut att registrera sig så att myndigheterna har koll på vilka de är samt att ingen ska få hyra ut mer än en bostad, skriver Financial Times. Bolaget har också erbjudit sig att betala skatt i New York vilket det uppskattar skulle generera 90 miljoner dollar i skatteintäkter årligen.