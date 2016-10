Två lastbilar i kollison i Ljungby

Två lastbilar krockade sent på fredagskvällen på E4 i höjd med Annelund i Ljungby. En person har förts till sjukhus med ambulans med oklara skador.

Larmet om trafikolyckan inkom till polisen klockan 23.03 på kvällen. Polisen uppger att en person har förts till sjukhus med okända skador.

– Det är ett allvarligt skadeläge. I övrigt finns det inte mycket mer att säga just nu, säger länsvakthavande polisbefäl Tommy Bengtsson.

Olyckan påverkar just nu trafiken, som leds om genom Ljungby. Trafiken är helt avstängd i norrgående riktning och prognosen är just nu att det kommer att stå fortsatt still fram till strax efter klockan 03. Men det kan komma att ändras.

– Det kommer att ta ytterligare tid, bärgarna arbetar på plats, säger Tommy Bengtsson.

