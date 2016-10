Kritikstorm efter HFD:s drönarförbud

Högsta förvaltningsdomstolen förbjöd i ett slag all fotografering från flygande drönare.

De fem justitieråden i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, slår i en dom från i fredags fast att all fotografering från drönare ska klassas som kameraövervakning. Rättsprocessen har drivits av Datainspektionen som anser att de små flygfarkosterna hotar den personliga integriteten.

Enda undantaget för att få tillstånd från Länsstyrelsen blir om fotograferingen utförs för att förhindra brott - eller om det sker på egen inhägnad tomt.

Domslutet har väckt raseri.

"Föråldrad lagstiftning"

I anslutning till Aftonbladets artikel har hundratals personer uttryckt sin ilska:

"12 000 kr rätt åt helvete alltså har jag lagt på min drönare? Använder denna endast för att ta fina vyer", skriver en läsare. "Det är lagligt att filma överallt och på vem du vill på allmän plats, men inte om kameran kan flyga. nästa steg är väl att förbjuda selfiepinnen ", skriver en annan. "Sverige är idag enda landet i hela världen där det är totalt blankt förbjudet att filma med drönare.", skriver en tredje.

Också flera mediehus är starkt kritiska och pekar på drönarnas journalistiska värde.

– Tyvärr slår det här hårt mot våra möjligheter att bevaka och dokumentera såväl nyheter som viktiga händelseförlopp, inte bara under stora nyhetshändelser utan generellt. Det finns redan i dag ett tydligt regelverk över hur drönare får användas och att på det här sättet totalförbjuda användandet är en överreaktion, säger Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén.

På politisk nivå vänder sig både Centerpartiet och Liberalerna mot HFD-domen.

"Tung, våt filt"

Riksdagsledamoten Richard Nordin (C) lämnade under lördagen in en interpellation där han ställer justitieminister Morgan Johansson (S) till svars för lagstiftningen.

– Det här visar att tekniken har sprungit ifrån politiken. Vi pratar om en föråldrad lagstiftning från 70-talet som försvårar för företag och människor med kreativa idéer. Att drönare skulle utgöra ett integritetsproblem generellt sett stämmer inte. Och när domstolen har tolkat lagen på det här sättet behöver vi ändra lagen.

Liberalerna är inne på samma linje:

– Utfallet i Kammarrätten lägger en tung, våt filt över utvecklingen av drönartjänster i Sverige. Regeringen måste mycket skyndsamt ändra lagen, säger Mathias Sundin, riksdagsledamot för Liberalerna i ett pressmeddelande.

På måndag morgon väntas en rad bolag inriktade på drönarfotografering falla i värde på börsen när aktiehandeln inleds efter helgen. Framför allt handlar det om bolaget Fastout som bland annat levererar 360-graders vyer till hitta.se:s kartor, drönartillverkaren Intuitive Aerial som fokuserar på filmindustrin samt Linköpingsbaserade drönartillverkaren Cybaero.

– Man kan förvänta sig ett rejält tapp för drönarbolagen, det är klart att de påverkas negativt. Samtidigt beror det på om bolagen är inriktade på till exempel militärt bruk eller mer mot privatpersoner, säger Johanna Kull, sparanalytiker på Avanza.

Tusentals arbetslösa

Under lördagseftermiddagen höll branschorganisationen UAS Sweden krismöte. Organisationen uppskattar att minst 3000 personer i Sverige nu riskerar att förlora jobbet. Det handlar bland annat om bolag som riktar in sig på mäklarfotografi, lantmäteri, bygg- och anläggningsteknisk mätning, fotografering av gruvtäkter samt journalistiska uppdrag.

– Det finns 2000 licenser för professionella drönarpiloter i dag men det här drabbar ju också de som arbetar med efterbearbetning av fotografiskt material, säger Gustav Gerdes, branschorganisationens ordförande.

Han uppger att svenska bolag som sysslar med fotografering från drönare omsätter över 1 miljard kronor varje år.

– Domslutet innebär en kraftig kapitalförstöring. Många av våra medlemmar har investerat stora summor för att köpa in nya drönare och på att söka tillstånd, det kan handla om miljontals kronor för vissa företag. Det här är en bransch där utvecklingen har gått snabbt framåt. Och för att kunna använda dina apparater måste du hela tiden investera inför framtiden, säger Gustav Gerdes.