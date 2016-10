Bil kraschade frisörs skyltfönster

– Bilen har kört in i väggen och knuffat in skyltfönstret på frisersalongen, säger Mats Streer vid räddningstjänsten.

En personbil har kraschat in i en frisersalong i Malmö.

Larmet kom till polisen vid 17.13 och enligt polisens uppgifter har en bil kört in i en husvägg på Bellevuevägen. Polisen uppger att skadeläget är okänt.

– Jag vet i nuläget inte mer än så, säger Maya Forstenius vid Skånepolisen.

Enligt bilder från platsen så har bilen kört in genom skyltfönstret på en frisersalong.

Två personer satt i fordonet och en av dessa fick räddningstjänsten ut genom att klippa bort bilens tak.

Mats Streer, inre befäl vid räddningstjänsten Syd, har inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada inne i frisörslokalen.

– Bilen har kört in i väggen och knuffat in skyltfönstret snarare än kört in i frisersalongen, säger han.

Texten uppdateras.