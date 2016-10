Kidnappare uppges oense om svensk

Den grupp som håller svenske Johan Gustafsson och en medfånge uppges vara oeniga om att släppa gisslan.

"Vi har fått uppgiften via trovärdiga kanaler att 'äldste' bland kidnapparna har gett sitt tysta medgivande till en villkorslös frigivning medan den yngre generationen bestämt motsätter sig en sådan", skriver Imtiaz Sooliman, ordförande i Gift of the Givers, den hjälporganisation som försöker få Gustafsson och sydafrikanen Stephen McGowan fria.

Sooliman berättar för TT att organisationen hanterar det uppkomna läget och har en ny plan som han inte kan diskutera öppet.

"Jag nöjer mig med att säga att min förhandlare åker tillbaka till norra Mali i helgen", skriver han.

Gustafsson och McGowan kidnappades av en al-Qaidagrupp i området i november 2011.