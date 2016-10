Offensiv mot Raqqa inom några veckor

Näst på tur står en offensiv mot IS ”huvudstad” Raqqa i Syrien.

Den 17 oktober inleddes en offensiv för att ta tillbaka Iraks näst största stad Mosul från terrorgruppen IS, som tog kontroll över miljonstaden för drygt två år sedan.

IS uppger sig ha runt 7 000 man med vapen i Mosul. Enligt USA är 3 500–5 000 ett mer troligt antal. Mot dem står omkring 30 000 soldater, främst irakiska och kurdiska trupper men även soldater ur den USA-ledda alliansen. LÄS OCKSÅ PLUS Nya dokument: Så byggde IS sin stat

Gammal plan

Striderna väntas pågå i flera veckor, kanske månader, men det verkar inte hindra att en offensiv snart inleds för att även ta tillbaka Raqqa, staden i norra Syrien som IS beskriver som huvudstad i sitt självutnämnda kalifat.

– Den börjar inom de närmaste veckorna, säger USA:s försvarsminister Ash Carter i en intervju med NBC News på onsdagen.

– Det har länge varit vår plan att Mosul-insatsen skulle dra igång när den gjorde. Det är en flera månader gammal plan och strax därpå skulle det vara dags för Raqqa.

Turkiet vill delta

Insatsen ska ledas av kurdiska och arabiska trupper, säger Ash Carter.

– Det har varit vår plan länge och vi kommer att kunna bidra med resurser till båda.

Tidigare har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan meddelat att han kommer att göra vad som krävs för att medverka i en militärinsats mot Raqqa – så länge kurdisk milis inte deltar i operationen.

– Vi är förpliktigade att göra det, vi kommer att åka dit, sade han till reportrar i lördags.