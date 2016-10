Kläder för 400 000 stulna i nattlig kupp

Tjuvar bröt sig in i en klädbutik i centrala Borås under natten mot torsdagen.

Polisen larmades om klädkuppen mot en butik på Stora Brogatan i Borås vid 03.51 på torsdagen.

– De har försökt att krossa en ruta för att ta sig in i butiken, misslyckats med detta och sedan tagit sig in via entrédörren genom att bryta upp den. Sedan har de lastat kläder till ett uppskattat värde kring 400 000, enligt ägaren, säger Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisen i region Väst.

– Butiken har bara exklusiva märken, jackor och kläder.

Försvann på motorvägen

En mörk Audi med ett okänt antal personer sågs lämna platsen på motorvägen ut ur staden, enligt uppgifter till polisen.

– Någon ser bilen lämna platsen och den bilen är även synlig ute på riksväg 40 i riktning mot Göteborg. Det är den sista iakttagelsen, säger Thomas Fuxborg.

Hur många tjuvarna var är oklart.

– Men det finns en övervakningsfilm som vi kommer att få ta del av och det kommer vi att se då misstänker jag, säger Thomas Fuxborg.

Butiken har spärrats av för en teknisk undersökning.