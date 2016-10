Hölls som sexlavar av IS – får pris av EU

Två yazidiska kvinnor lyckades fly efter att de hållits som sexslavar av terrorgruppen IS.

Kvinnorna, Nadia Murad Basee och Lamiya Aji Bashar, var bland de tusentals kvinnor och flickor som kidnappades av IS i en by i norra Irak under sommaren 2014.

De hölls sedan som sexslavar i flera månader innan de båda lyckades fly. Nu tilldelas de årets Sakharovpris av EU.

– De inspirerande kvinnor som har visat otroligt mod och mänsklighet inför den avskyvärda brutaliteten. Jag är stolt över att de tilldelats 2016 års Sakharovpris, säger Guy Verhofstadt, ledare för ALDE i Europaparlamentet, skriver BBC.

Har vunnit över terroristerna

Sakharovpriset för tankefrihet delas ut årligen till minne av Andrej Sakharov, en sovjetisk kärnfysiker och medborgarrättskämpe, för att hedra grupper eller individer som försvarat de mänskliga rättigheterna.

Enligt parlamentariker Beatriz Becerra Basterrechea, som stöttar de båda vinnarna, är priset ”ett erkännande av Nadias och Lamiyas kamp under deras livstid. Båda har imponerande vunnit över det brutala sexslaveri de utsattes för av terroristerna och blivit ett exmpel för oss alla”, rapporterar Reuters.