FN: 232 döda i IS-massaker i Mosul

”IS massavrättar bybor utanför Mosul”

Tiotals människor ska ha dödats av IS utanför Mosul de senaste dagarna, enligt regionala myndigheter, uppger TT. Offren har tagits från byar som omger den irakiska miljonstaden och skjutits under avrättningsliknande former, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.