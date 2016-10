Två kilometer kvar till Mosul

Just nu försöker man ta kontrollen över två byar precis utanför.

Irakiska trupper rycker fram mot östra Mosul efter en gryningsräd – och hoppas nå stadens utkanter under måndagen.

SE DIG OMKRING I 360 GRADER Följ med vår prisbelönte fotograf ner i stridsfordon In i IS-fästet På livsfarligt patrulluppdrag

Efter två veckors strider är irakiska styrkor nu tre kilometer från Mosuls östra förorter. Tillsammans med sina allierade – shia-, sunni- och kurdmiliser – angriper de det sista stora IS-fästet från alla väderstreck.

På måndagsmorgonen gick irakiska elitstyrkor fram i en stor gryningsräd, uppbackade av tungt artilleri och flygbombningar.

– Målet är att återta Bazwaya och Gogjali, de sista två byarna innan Mosul, säger en överstelöjtnant inom den irakiska armén till AFP.

– Om vi lyckas med det så kommer vi att vara bara några hundra meter från Mosul.

Har nått längst i öst

Angreppet från öst var så framgångsrikt de första dagarna att man fått vänta in framsteg norr och söder om Mosul.

På måndagsmorgonen släppte militärflyg bomber över positioner som IS misstänks skjuta granater från, rapporterar AFP. Samtidigt ryckte konvojer av terrängbilar fram över stäpperna.

Målet är att komma in i Mosul på den östra banken av floden Tigris, som delar staden i två delar. Samtidigt som man ska belägra staden ska man försöka öppna vägar för invånarna att fly.

– Om gud vill är det inte så många kvar och jag hoppas att de som ser på kan be för oss i Mosul för att övervinna Daesh (IS), säger en kvinna i Mosul som ringde in till ett irakiskt tv-program i helgen, rapporterar AP.

– Det är kris vad gäller mat, det är en bränslekris och det är en kris vad gäller det inhumana sätt som Daesh-skurkarna behandlar Mosuls befolkning. LÄS OCKSÅ IS mördade över 200 i massakern

Straffar de som har telefon

Terrorgruppen IS har kontrollerat Mosul i två års tid. Nu kommer vittnesmål inifrån staden om hur invånare som har mobiltelefoner och internetanslutning straffas hårt. På så vis försöker IS kontrollera informationen som når ut.

När irakiska styrkor återtog kontrollen över byn Shura, söder om Mosul, upptäckte man att terroristerna samlat civila för att använda dem som mänskliga sköldar.

I nuläget beräknas det ta många veckor, kanske månader, innan IS kan vara fördrivna från Mosul.

Abu Barek, en man som också ringde in till det irakiska tv-programmet, vädjar till sin familj i Mosul att de ska ha tålamod:

– Om ni hör min röst: Det är inte så många kvar. Snälla, stanna hemma tills friheten kommer. LÄS OCKSÅ Nu väntar slaget om ”huvudstaden”