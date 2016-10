Plockar ut 48.000 kronor i kvinnans namn

Under en vecka shoppade den misstänkta mannen kläder och tog ut kontanter med ett kort skapat i kvinnans namn. Nu vill polisen ha hjälp att identifiera bedragaren och efterlyser mannen i Brottscentralen.

Brotten begicks mellan den 25 maj och 1 juni i år. Mannen på övervakningsfilmen misstänks ha beställt ut ett Mastercard från en bensinbolag i en 49-årig kvinnas namn.

– Sedan fiskar han upp kortet tillsammans med pinkoden ur brevlådan eller i postgången. Sedan shoppar han loss, säger Jan Olsson på polisens nationella bedrägericentrum.

Den misstänkta mannen har handlar för totalt 8.000 kronor på Nordiska kompaniet och på Adidas i Stockholm. Under perioden går mannen flera gånger till en bankomat på Farsta torg, söder om Stockholm. Där tar han ut 2.000 kronor åt gången – tjugo gånger. Totalt tar han ut 40.000 kronor i målsägarens namn.

– Han har tillgång till kortet i en vecka vilket gör att han kan ta ut så mycket pengar. Maxbeloppet i en bankomat når han men han kan fortsätta igen efter några dagar, säger Jan Olsson.

Brottet upptäcks efter att kvinnan får hem ett kontoutdrag. Och enligt polisen är det lätt att själv bli drabbad.

– När man beställer kortet behöver man bara fylla i ett papper på bensinstationen eller över internet. Då vet man aldrig vem det är som beställer, säger Jan Olsson.

Borde det vara svårare?

– Jag tycker naturligtvis det för jag vill inte få in så många ärenden som väller in just nu, säger Jan Olsson.

Enligt polisen sker den här typen av brott ofta seriemässigt. Nu vänder de sig till Aftonbladets program Brottscentralen med övervakningsfilmen i hopp om att allmänhetens tips ska få mannen att bli identifierad.

– Hur många gånger han har gjort det här vet vi inte, men vi vill inte att han ska fortsätta, säger Jan Olsson.

Känner du igen mannen? Kontakta polisen på 114 14 eller mejla tips@brottscentralen.se