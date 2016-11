Stora förseningar i Stockholms tågtrafik

Det är just nu begränsad framkomlighet mellan Stockholm Central och Stockholm södra efter ett signalfel under torsdagsmorgonen.

Det orsakar stora förseningar för fjärrtåg mellan Stockholm C och Norrköping/Malmö/Hallsberg/Göteborg/Eskilstuna.

Även SL:s pendeltåg mellan Nynäshamn/Västerhaninge/Södertälje C/Tumba och Stockholm C samt vidare norrut påverkas.

Flera resenärer som hört av sig till Aftonbladet vittnar om att de suttit fast i trafiken i mellan 40 minuter till 1,5 timmar.

– Det är just nu stora störningar vilket drabbar all trafik som kör till och från på den sträckan. Just nu släpper man igenom ett tåg i taget vilket orsakar långa köer. Men hur länge man får vänta vet jag inte, säger Christoffer Hoffmann på SL:s presstjänst.

Han hänvisar därför till alternativa resvägar men säger att man i nuläget inte satt in några ersättningsbussar.

– Vi avvaktar och ser hur länge det här felet kan tänkas pågå.

Reparatör är på plats men i nuläget finns ingen prognos för när tågtrafiken åter kan gå som normalt.